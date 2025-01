Elblążanie ze srebrnymi medalami mistrzostw Europy

W Serbii odbyły się mistrzostwa Europy juniorów i kadetów hand to hand. Bardzo dobrze spisali się na turnieju zawodnicy z Elbląga, zdobywając srebrne medale.

Alex Mrok to 16-letni reprezentant klubu Figter Elbląg, będący na początku swojej przygody z turniejami międzynarodowymi w wielkim stylu i odwagą stanął na macie, by zdobyć tytuł wicemistrza Europy Juniorów i Kadetów Hand to Hand w kat 16-17 lat w kat 70 kg.

Jakub Skrętkowicz, zawodnik klubu Figter Elbląg, podejmując na macie wymagających zawodników, do końca walczył niezwykle zawzięcie, stając się tym samym wicemistrzem Europy Juniorów i Kadetów Hand to Hand w kat 80 kg.

Krystian Salomon, na co dzień trenujący w klubie Bad Kissingen Sambo Combat, podejmując się trudnej walki finałowej z zawodnikiem cięższym o 30 kgzdobył tytuł Wicemistrza Europy Juniorów i Kadetów Hand to Hand w kategorii open.

Jakub Kosiak, trenujący w klubie Fighter Elbląg, w niezwykle wyrównanej konfrontacji, w pełni sił i maksymalnego zaangażowania w walkę, przegrał minimalną ilością punktów, co zablokowało mu możliwość wspinania się "po drabinkach" do finału. Młody zawodnik, pełen determinacji, nieraz jeszcze będzie mógł pokazać swoje umiejętność na matach krajowych i międzynarodowych stając na najwyższych stopniu podium.