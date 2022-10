Elblążanin mistrzem Polski w Racketlonie

W miniony weekend (15-16 października) w klubie Strefa Ruchu w Książenicach, odbyły się Xlll Indywidualne oraz Deblowe Mistrzostwa Polski w Racketlonie.

Racketlon to dyscyplina, która jest rakietową wersją triathlonu - z jednym przeciwnikiem rozgrywa się pojedynek do 21 punktów w tenisa stołowego, następnie w badmintona, squasha i tenisa ziemnego. Zwycięzcą meczu zostaje zawodnik z większą sumą punktów. Wymaga to bardzo dużej wszechstronności oraz koncentracji.

Trener elbląskiej Szkoły Tenisa i Squasha Score - Mateusz Skorek zdobył złoty medal w tych mistrzostwach Polski w grze singlowej oraz deblowej ze swoim partnerem Michałem Kurkiem. Zwycięstwo singlowe jest tym bardziej cenne, iż pierwszym rozstawionym był osiemnasty zawodnik na świecie. Trener Mateusz startował w najwyższych kategoriach - Elite. Nasz klubowicz Radosław Łuczak w swoim debiucie (kat. B - Amator) zdobył wicemistrzostwo, a podopieczny trenera Mateusza - 11 letni Kacper Serniak, w kat. junior do 16 lat zajął 6 miejsce.

W planach Mateusza jest ponowny start w Mistrzostwach Świata i walka o kolejne tytuły.