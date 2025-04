Elblążanin poprowadzi mecze ME w koszykówce kobiet

Dariusz Zapolski, międzynarodowy sędzia koszykówki z Elbląga, otrzymał nominację na mistrzostwa Europy w koszykówce kobiet, które odbędą się w czerwcu. Zmierzy się w nich 16 najlepszych drużyn Starego Kontynentu, niestety reprezentacji Polski na nich zabraknie.

Dariusz Zapolski ma 48 lat, jest sędzią polskiej ekstraklasy od 2004 roku, od 2012 – międzynarodowym arbitrem FIBA. Sędziował już m.in. finał Euroligi kobiet, ME koszykarzy (2022) i koszykarek (2019), eliminacje do kilku turniejów ME i mistrzostw świata.

- Bardzo się cieszę z tej nominacji, tym bardziej że koszykówka kobiet we Europie stoi na bardzo wysokim poziomie. Na mistrzostwach Europy, które odbywają się w czterech krajach jednocześnie, będzie jeszcze dwoje polskich sędziów – Paulina Gajdosz i Michał Proc. W pierwszej rundzie jestem przypisany do meczów w Hamburgu. Przygotowania już ruszyły – powiedział nam Dariusz Zapolski.

To 40. edycja mistrzostw Europy w koszykówce kobiet, które odbędą się w dniach 18-29 czerwca w Czechach (Brno), Niemczech (Hamburg), Włoszech (Bolonia) i Grecji (Pireus/Ateny – rozgrywki grupowe i finał). Niestety, bez udziału polskiej reprezentacji, która nie zagra w takim turnieju po raz piąty z rzędu. Dodajmy, że w 1999 roku Polska była mistrzem Europy.

W tym roku, na przełomie sierpnia i września, odbędą się także ME mężczyzn. Gospodarzami są cztery kraje: Polska (mecze Katowicach, gdzie będzie grała reprezentacja naszego kraju, Finlandia, Cypr i Łotwa). Nie są jeszcze znane nominacje sędziowskie na ten turniej.

