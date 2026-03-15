Emilia III Zawisza
Na jakim dystansie na Mistrzostwach Polski w łyżwiarstwie szybkim nie przyjechałaby Emilia Zawisza, to zawsze była trzecia. Ostatecznie Elblążanka przywiozła z Tomaszowa Mazowieckiego pięć brązowych medali.
W weekend w Tomaszowie Mazowieckim odbywały się Mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie szybkim. To ostatnie zawody w tym sezonie łyżwiarskim. Z bardzo dobrej strony pokazał się zawodniczka elbląskiego Vikinga. Emilia Zawisza wywalczyła pięć brązowych medali: w wieloboju oraz na czterech dystansach:
- na 500 metrów – 40,95 sekund;
- na 3000 metrów – 4,26,27 minuty;
- na 1500 metrów – 2,05,26 minuty
- na 5000 metrów – 7,50,23 minuty
SM