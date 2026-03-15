Emilia III Zawisza

Natalia Jabrzyk (od lewej), Zofia Braun i Emilia Zawisza z medalami MP w łyżwiarstwie szybkim (fot. PZŁS)

Na jakim dystansie na Mistrzostwach Polski w łyżwiarstwie szybkim nie przyjechałaby Emilia Zawisza, to zawsze była trzecia. Ostatecznie Elblążanka przywiozła z Tomaszowa Mazowieckiego pięć brązowych medali.

W weekend w Tomaszowie Mazowieckim odbywały się Mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie szybkim. To ostatnie zawody w tym sezonie łyżwiarskim. Z bardzo dobrej strony pokazał się zawodniczka elbląskiego Vikinga. Emilia Zawisza wywalczyła pięć brązowych medali: w wieloboju oraz na czterech dystansach:

- na 500 metrów – 40,95 sekund;

- na 3000 metrów – 4,26,27 minuty;

- na 1500 metrów – 2,05,26 minuty

- na 5000 metrów – 7,50,23 minuty

SM

