Emocje nawet po czasie

Koszykarze Ebasketu zakończyli sezon zasadniczy bez porażki. Podopieczni Arkadiusza Majewskiego pokonali dziś (24 marca) gdańską Szkołę Gortata. Emocji nie brakowało do ostatnich sekund, a nawet po końcowym gwizdku. Zobacz zdjęcia.

Kilka sekund do końca. Na tablicy wyników 63 do 60 dla elblążan. Na linii rzutów osobistych staje Przemysław Zamojski. Pewnie trafia dwa razy. 65:60. Kilka sekund do końca. Pięć punktów przewagi. Czy żadna krzywda nie może się stać już koszykarzom Elbasketu? Ależ oczywiście, że może. Krzywdę robią sobie sami. Atak Szkoły Gortata kończy się faulem na Filipie Cebuli. Faulu, przy próbie rzutu „za trzy“, więc gdańszczanin ma trzy rzuty wolne. Wystarczy, ze trafi dwa pierwsze, trzeci chybi, jego koledzy wyprowadzą piłkę poza linię rzutu „za trzy“ i trafią trójkę. Na wszystko mają sekundę z kawałkiem...

I robią to. :Za trzy“ trafia Adam Wąsowicz, ławka gdańszczan eksploduje z radości. Goście od drugiej kwarty systematycznie gonili wynik i mogło się wydawać, że w 40 minucie dogonili elblążan. I wtedy sędzia... podejmuje decyzję o niezaliczeniu punktów. Rzut został oddany po czasie. Elblążanie wygrywają z gdańską Szkołą Gortata 65:62 i z kompletem zwycięstw kończą rozgrywki pomorsko- warmińsko-mazurskiej III ligi.

Pierwsze minuty dzisiejszego (24 marca) meczu pokazały, że to może być wyrównany pojedynek. W drugiej części pierwszej kwarty Elbasket zbudował sobie przewagę i po pierwszych 10 minutach prowadził 20:10. Potem gdańszczanie systematycznie odrabiali straty. Drugą kwartę wygrali jednym punktem, trzecią - dwoma... W czwartej do dogrywki zabrakło im ułamka sekundy.

We wtorek (26 marca) odbędzie się losowanie grup półfinałowych baraży o II ligę. Rozegranie turnieju barażowego zaplanowano w terminie 12 - 14 kwietnia. Elblążanie nie wystąpią o organizację półfinałowych zmagań. Jeżeli awansują do finału, to turniej tej rangi będą chcieli zorganizować w Elblągu.

Energa Basketball Elbląg – Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk 65:62 (20:10, 14:15, 14:16, 17:21)

Energa Basketball Elbląg: Zamojski 19, Pawlak 11, Szuszkiewicz 10, Budziński 10, Jastrzębski 7, Prokurat 6, Szarszewski 2, Bałabuch