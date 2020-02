Faworyci punktują w siatkarskiej lidze MOSiR

Ósma kolejka Awangarda Volley Ligi już za nami. Na horyzoncie pojawia się zakończenie sezonu zasadniczego. W tej części rozgrywek raczej nie było niespodzianek.

Trzy serie spotkań siatkarskiej ligi i poznamy uczestników rywalizacji o medale. Awans do fazy play-off jest realnym celem dla większości drużyn. Kilka z nich może się już szykować do pojedynków w fazie pucharowej.

Na pierwszym miejscu nadal utrzymuje się zespół ZNP Elbląg. „Nauczyciele” zanotowali tylko jedno potknięcie i wyprzedzają drugi w tabeli LOGBAR. Pretendenci do złotego medalu mieli ciężką przeprawę z młodymi siatkarzami z IKS Atak. Chłopaki byli wspierani przez swojego trenera, ale w kluczowych momentach to rywale byli skuteczniejsi. W terminarzu ZNP ma do rozegrania jeszcze trzy trudne starcia jednak można ich wskazać jako faworyta do „pole position”.

Za plecami lidera i obrońców tytułu jest ekipa MARTRANS, która w zasadzie jest spokojna o grę wśród najlepszych drużyn sezonu. W trudniejszej sytuacji jest zespół KAM, który po serii zwycięstw zaczął tracić punkty. Trwa zatem walka o jak najlepsze rozstawienie przed kluczowymi pojedynkami o miano najlepszej amatorskiej ekipy w mieście.

Zainteresowanych kibiców zapraszamy w poniedziałki o godz. 19.45 na Halę Sportowo-Widowiskową przy al. Grunwaldzkiej oraz we wtorki na godz. 19.30 do hali sportowej III LO przy ul. Browarnej. Więcej informacji o rozgrywkach, wyniki, tabele, terminarze oraz galerię zdjęć można znaleźć na stronie internetowej MOSiR-u w zakładce Awangarda Volley Liga. Sponsorem Elbląskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej jest Salon Łazienkowy i Hurtownia Budowlana Awangarda.