Faworyt poza zasięgiem

Piotr Kołaciński (fot. Anna Dembińska, arch. portEl.pl)

Od początku wiadomo było, że to nie będzie łatwy mecz. Morliny II Ostróda to jeden z faworytów do awansu. Tenisiści Mlexera pokazali niezłą grę, niestety wystarczyła ona do wygrywania pojedynczych setów.

Druga drużyna Morlin Ostróda jeszcze przed rozpoczęciem sezonu była stawiana w roli „żelaznego” faworyta do awansu. Dla drużyny z Ostródy dzisiejszy mecz z elbląskim Mlexerem był dopiero drugim spotkaniem. W pierwszym Morliny wysoko 9:1 pokonały KTS Nowy Dwór Mazowiecki. W składzie Mlexera zabrakło Krystiana Kawiaka, który jest chory. W jego miejsce do składu wskoczył Tomasz Libura. Faworytem była drużyna Morlin, która przyjechała wzmocniona tenisistami pierwszej drużyny, która występuje w Superlidze. Elblążanie zaczęli dobrze: Piotr Kołaciński 3:1 pokonał Jacka Barbachowskiego wygrywając czwartego seta na przewagi. I... to był w zasadzie koniec dobrych wieści dla elblążan. Tenisistów Mlexera stać było tylko na pojedyncze wygrane sety. Tu warto zwrócić uwagę na pechową porażkę 2:3 Andrzeja Makowskiego z Kubą Kwapisiem. Elblążanin prowadził już w setach 2:1, decydującego seta przegrał 9:11. Nie wiadomo jak potoczyły by się losy pojedynku Wojciecha Chrząszcza z Maksymilianem Miastkowskim. Elblążanin prowadził w setach 1:0, drugi set był zażarty, skończył się zwycięstwem tenisisty z Ostródy 16:14. Zawodnik Morlin na swoja korzyść rozstrzygnął dwa pozostałe sety. Po pierwszym bloku gier singlowych Mlexer przegrywał 1:3. Oba deble skończyły się wynikiem po 0:3. I przed drugim blokiem singli można było powalczyć tylko o remis. Piotr Kołaciński walczył jak lew z Kubą Kwapisiem. Wygrał pierwszego seta, zdołał doprowadzić do remisu 2:2. Niestety piąty, decydujący set przypadł w udziale tenisiście Morlin. Drugi punkt dla Mlexera zdobył Andrzej Makowski, który 3:1 pokonał Jacka Barbachowskiego. Mlexer Elbląg – Morliny II Ostróda 2:8 Mlexer: Kołaciński (1), Makowski (1), Chrząszcz (0), Libura (0) Wyniki pojedynków: Piotr Kołaciński – Jacek Barbachowski 3:1 (-11, 5, 5, 10) Wojciech Chrząszcz – Maksymilian Miastkowski 1:3 (9, -14, -8, -9) Andrzej Makowski – Kuba Kwapiś 2:3 (6, -9, 8, -4, -9) Tomasz Libura – Jakub Witkowski 0:3 (-4, -4, -9) Andrzej Makowski, Piotr Kołaciński – Kuba Kwapiś, Maksymilian Miastkowski 0:3 (-8, -9, -5) Tomasz Libura, Wojciech Chrząszcz – Jakub Witkowski, Jacek Barbachowski 0:3 (-7, -7, -10) Piotr Kołaciński – Kuba Kwapiś 2:3 (9, -6, -8, 6, -6) Wojciech Chrząszcz – Jakub Witkowski 0:3 (-5, -8, -9) Andrzej Makowski – Jacek Barbachowski 3:1 (8, -8, 7, 6) Tomasz Libura – Maksymilian Miastkowski 0:3 (-4, -5, -8) W rozgrywkach III ligi Mlexer II w Elblągu pokonał Dekorglass IV Działdowo 15:3. Punkty dla elblążan zdobyli Piotr Szałkowski (4,5), Daniel Buczyński (3,5), Bogdan Wojtas (3,5), Andrzej Haracz (3,5)

SM