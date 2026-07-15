Faza grupowa ELP zakończona

Pięć kolejek Elbląskiej Ligi Podwórkowej przyniosło ponad dwieście bramek, mnóstwo efektownych akcji i jeszcze więcej piłkarskich, wakacyjnych wspomnień. Faza grupowa dobiegła końca, ale najważniejsze rozdanie kart dopiero przed nami. Już w czwartek, 16 lipca, przy ul. Grottgera poznamy zwycięzcę pierwszej edycji rozgrywek.

Zawodnicy wcześniejszego tygodnia

Zanim zakończyła się faza grupowa, przyszedł czas na kolejne indywidualne wyróżnienia. Organizatorzy tytuł Zawodnika Tygodnia przyznali Oliwierowi Mazowicie (ZKS Icons), który od początku turnieju imponuje skutecznością i jest jednym z liderów swojej drużyny. Z kolei kibice za autora Golazo Tygodnia wybrali Szymona Dziewiałtowicza (THC Chemol).

Decydująca kolejka

Ostatnia seria spotkań fazy grupowej miała odpowiedzieć na kilka ważnych pytań. Liderzy byli już blisko przypieczętowania pierwszych miejsc, ale walka o końcowy układ tabel trwała do ostatnich minut. Każdy punkt mógł mieć znaczenie przed fazą pucharową, dlatego na boisku ponownie nie brakowało zaangażowania i gry na pełnych obrotach. Ostatecznie w grupie A bezkonkurencyjne okazało się El Lambados, które zakończyło fazę grupową z kompletem zwycięstw i imponującym bilansem bramkowym 49:4. Drugie miejsce zajęła FC Polonia. W grupie B zwyciężył ZKS Icons, wyprzedzając THC Chemol. To właśnie te cztery drużyny zagrają o końcowy triumf.

Tabela po fazie grupowej

Grupa A

El Lambados – 15 pkt, 49:4 FC Polonia – 12 pkt, 27:9 FC Stok – 7 pkt, 13:13 Bonzo Academy – 6 pkt, 12:28 FC Troll Face – 4 pkt, 7:28 FC Gronowo – 0 pkt, 7:33

Grupa B

ZKS Icons – 13 pkt, 34:6 THC Chemol – 11 pkt, 15:10 Curacao FC – 7 pkt, 12:13 FC Ponton – 6 pkt, 15:23 Cold Goaciki – 4 pkt, 13:22 Żelazny Elbląg – 1 pkt, 14:29

Przed nami wielki finał

Pięć kolejek było długim rozbiegiem, teraz czas na finałowy sprint. Już w czwartek, 16 lipca, przy ul. Grottgera odbędzie się decydujący dzień pierwszej edycji Elbląskiej Ligi Podwórkowej. W półfinałach El Lambados zmierzy się z THC Chemol, natomiast ZKS Icons zagra z FC Polonią. Równolegle pozostałe zespoły powalczą o miejsca od piątego do dwunastego. Na zakończenie poznamy nie tylko zwycięzcę rozgrywek, ale również zdobywców indywidualnych nagród. Organizatorzy z AMP El Futbol zapowiadają także studio meczowe, wywiady oraz ceremonię wręczenia wyróżnień, która zakończy pierwszą edycję wakacyjnej ligi.

Harmonogram finałowego dnia (16 lipca)

16:00 – Półfinał 1: El Lambados - THC Chemol

16:25 – Półfinał 2: ZKS Icons - FC Polonia

16:50 – Mecz o 11. miejsce: FC Gronowo - Żelazny Legion

17:15 – Mecz o 9. miejsce: Cold Goaciki - FC Troll Face

17:40 – Mecz o 7. miejsce: Bonzo Academy - FC Ponton

18:05 – Mecz o 5. miejsce: FC Stok - Curacao FC

18:30 – Mecz o 3. miejsce: Przegrany półfinału 1 - Przegrany półfinału 2

18:30 – Grill dla zawodników i uczestników wydarzenia

19:00 – Finał: Zwycięzca półfinału 1 - Zwycięzca półfinału 2

19:45 – Dekoracja drużyn

Podczas ceremonii wręczone zostaną także nagrody indywidualne: Golazo Sezonu, Król Strzelców, Najlepszy Bramkarz, MVP Ligi, MVP Meczu Finałowego oraz Najlepsza Szóstka Ligi, a na zakończenie zwycięzcy odbiorą puchar za triumf w pierwszej edycji Elbląskiej Ligi Podwórkowej.