Ferie na basenie z MOSiR-em

W ten czas wolny od szkolnych obowiązków Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu zachęca do aktywności fizycznej. Najlepiej skorzystać z naszych bezpłatnych propozycji w ramach programu Ferii 2022. To nie tylko zajęcia związane ze sportami zimowymi, ale także zabawy w wodzie.

Dzieci lubią pluskać się w wodzie, zatem będą cieszyć się z możliwości, jakie daje niecka basenu rekreacyjnego w Krytej Pływalni przy ul. Robotniczej. Są tam te atrakcje, które poprawią im humor. Każda nasza pociecha będzie mogła skorzystać z mini zjeżdżalni, pograć w siatkówkę lub koszykówkę w wodzie, czy po prostu pobawić się wodnymi zabawkami.

To wszystko pod opieką instruktorów i ratowników. A gdy niektórzy chcieliby popływać w większym basenie to dostępny jest ten sportowy. Bezpłatne zajęcia dla dzieci odbywają się od poniedziałku do piątku o godzinie 10:00 i 11:00.

Poza zajęciami w Krytej Pływalni są też darmowe ślizgawki z różnymi animacjami na Lodowisku Helena czy zajęcia sportowe w Hali Sportowo-Widowiskowej. Szczegółowy plan naszych ferii z podziałem na poszczególne dni i obiekty dostępny jest tutaj.

Warto również przyjść na basen w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. Na klientów czeka basen sportowy z wieloma torami, które dają możliwość spokojnego i swobodnego pływania oraz część rekreacyjna, gdzie są wszelkiego rodzaju atrakcje wodne oraz strefa dla najmłodszych. CRW Dolinka jest czynna codziennie w godzinach 6-22. Szczegóły i cennik znajduje się na stronie.

Zasady bezpieczeństwa

W związku z sytuacją wywołaną przez pandemię dokładamy wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom korzystającym z obiektów sportowych MOSiR. Prosimy o zachowanie minimum 1,5 metra odstępów, zakrywanie usta i nosa w obiektach zadaszonych (lodowisko, hala i baseny – poza strefą basenową) oraz o stosowanie się do poleceń obsługi, komunikatów zamieszczonych na terenie obiektu i wytycznych zawartych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów.