Ferie z MOSiR-em - było aktywnie i radośnie!

Dwa tygodnie sportowych emocji, setki uśmiechów i tysiące uczestników – ferie zimowe w Elblągu po raz kolejny udowodniły, że aktywny wypoczynek to najlepszy sposób na spędzenie wolnego czasu. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, we współpracy z lokalnymi klubami i instytucjami, przygotował dla dzieci i młodzieży bogaty program pełen sportowych wyzwań, ruchu i dobrej zabawy. Łącznie odbyło się 105 wydarzeń, w których udział wzięło prawie 6000 uczestników. Zobacz film.

Różnorodność aktywności

Ferie zimowe to idealny czas, by spróbować nowych sportów i aktywności. W tym roku dzieci i młodzież mogły korzystać z szerokiej oferty zajęć, które odbywały się w Hali Sportowo-Widowiskowej, na Lodowisku Helena, Torze Kalbar oraz w Krytej Pływalni. W sumie zorganizowano 105 wydarzeń, które obejmowały sportowe wyzwania w piłce nożnej, piłce ręcznej, judo, siatkówce, kickboxingu, tenisie stołowym, a także kursy pierwszej pomocy prowadzone przez Straż Pożarną.

Królowa zimowych zabaw

Lodowisko Helena okazało się jednym z najchętniej odwiedzanych obiektów, gdzie w sumie 3480 uczestników spędziło niezapomniane chwile. Oprócz bezpłatnych ślizgawek, na najmłodszych czekały również zajęcia Zumba Kids w sali fitness oraz zabawy na lodzie, które były doskonałą okazją do integracji i aktywnego spędzenia czasu.

Sporty wodne i strzelanie

Nie zabrakło także atrakcji wodnych! W Krytej Pływalni dzieci miały okazję bawić się w wodzie, grać w wodną piłkę czy siatkówkę. Na strzelnicy KS Orzeł odbyły się natomiast zajęcia strzeleckie, w których uczestnicy mogli sprawdzić swoją celność i koncentrację.

Nowości – koszykówka, squash i survival

Zajęcia z koszykówki, prowadzone przez trenerów Energa Basketball Elbląg, okazały się prawdziwym hitem! Młodzi adepci tego sportu mieli okazję doskonalić swoje umiejętności i rywalizować w dynamicznych treningach. Nowością były także lekcje ze szkołą Tenisa i Squasha SCORE, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dla fanów outdooru przygotowano natomiast techniki survivalowe w Bażantarni – doskonała okazja, by uczyć się praktycznych umiejętności na świeżym powietrzu.

- Ferie to wyjątkowy czas, kiedy dzieci i młodzież mogą odpocząć od szkoły i naładować akumulatory. Zależało nam, aby ten czas w Elblągu był wypełniony aktywnością, integracją i radością z ruchu. Cieszę się, że nasza oferta spotkała się z tak dużym zainteresowaniem, a liczba uczestników tylko to potwierdza. Widzimy, że mieszkańcy Elbląga coraz chętniej wybierają aktywności fizyczne, a Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest miejscem, które motywuje do aktywnego spędzania czasu. Dziękujemy wszystkim za udział i zapraszamy do skorzystania z naszych kolejnych propozycji, które będziemy przygotowywać przez cały rok – mówi Marek Kucharczyk, dyrektor MOSiR w Elblągu.