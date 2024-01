Ferie z szachami w Elblągu

Już w najbliższy weekend (3-4 lutego) zostaną rozegrane w Elblągu aż 3 turnieje szachowe! Turnieje odbędą się w świetlicy przy SM Sielanka w Elblągu (ul. Płk Dąbka 64).

Zaplanowane są aż 3 różne turnieje:

Turniej juniorski – dla dzieci i młodzieży (do VIII klasy podstawówki) – sobota i niedziela od godz. 9.00 (zapisy przez internet lub na sali gry do godz. 8.45 rano). Turniej szachów szybkich – sobota, godz. 12.30 (zapisy przez internet lub na sali gry do godz. 12.15). Turniej szachów błyskawicznych – niedziela, godz. 12.30 (zapisy przez internet lub na sali gry do godz. 12.15).

Poszczególne turnieje różnią się liczbą rund i tempem gry.

W szachy szybkie (sobota) gramy 9 rund, tempem 10′+5″ (czyli 10 min na zawodnika + 5 sek. na posunięcie). Turniej ten potrwa od godz. 12.30 do ok. godz. 18 w sobotę.

W szachy błyskawiczne (niedziela) gramy 13 rund, tempem 5′+3″ (czyli 5 min na zawodnika + 3 sek. na posunięcie). Turniej ten potrwa od godz. 12.30 do ok. godz. 17 w niedzielę.

Z kolei turniej juniorski rozgrywany jest dłuższym tempem 25′+5″ (czyli 25 min na zawodnika + 5 sek. na posunięcie). Turniej ten liczy 7 rund i jest rozłożony na dwa dni (sobota i niedziela od godz. 9 do ok. godz. 12).

Co ważne, turniej juniorski pozwala uzyskać kategorię szachową (V lub IV kategorię), z kolei pozostałe dwa turnieje umożliwiają zdobywanie międzynarodowego rankingu FIDE.

Turnieje w szachach szybkich i błyskawicznych są otwarte dla wszystkich chętnych (i dzieci, i dorosłych), bez żadnych wymogów wiekowych, rankingowych itp. (nie trzeba mieć kategorii szachowej).

Z kolei turniej juniorski ma ograniczenie wiekowe – jest on skierowany do przedszkolaków oraz uczniów (do VIII klasy podstawówki).

Za organizację turnieju odpowiada klub szachowy E4 Elbląg oraz nowo powstałe Stowarzyszenie Szachowe „Forteca”, powołane przez elbląskich pasjonatów szachów.

Koszt udziału w turniejach szachów szybkich lub błyskawicznych to 30 zł (lub 50 zł za udział w obu turniejach). Z kolei za start w turnieju juniorskim obowiązuje opłata w kwocie 40 zł. Wpisowe płatne jest gotówką w dniu turnieju.

W turniejach przewidziane są nagrody finansowe lub rzeczowe.

W jaki sposób się zapisać? Można to zrobić na sali gry, ale zachęcamy do zapisów przez serwis turniejowy ChessManager:

Zawodnicy, którzy zapiszą się przez internet, będą mieli pierwszeństwo gry w razie przekroczenia limitu 60 zawodników.

Wszystkich, którzy chcieliby sprawdzić swoje siły przy szachownicy, zapraszamy na turnieje w najbliższy weekend. W razie jakichkolwiek pytań organizatorzy służą wyjaśnieniami pod numerem telefonu 509-575-414.

Do zobaczenia przy szachownicy!