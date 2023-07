Mnóstwo bezpłatnych atrakcji, pokazów, wycieczek, muzyki szantowej i animacji dla dzieci. Tak będzie wyglądał III Festiwal Sportów Wodnych w Elblągu. Rzeka Elbląg wypełni się łodziami, Bulwar Zygmunta Augusta muzyką szantową i food truckami, a przystań kolorową pianą. Przyjdź i spędź czas razem z MOSiR-em.

Festiwal Sportów Wodnych to impreza, której głównym elementem jest woda, a konkretniej rzeka Elbląg i jej okolice. Na terenie wydarzenia będzie można skorzystać z wielu darmowych propozycji. Na dodatek do swojej oferty gastronomicznej zaproszą najróżniejsze food trucki. Co jeszcze będzie się działo? Przedstawiamy szczegóły.

Przejażdżki na wodzie

Od początku Festiwalu, czyli od godziny 12:00, odbywać się będą darmowe, cykliczne przejażdżki po rzece Elbląg. Dostępne będą wodne zabawki, holowane za łodziami oraz wyprawy łodziami motorowymi. Wycieczki będą także znakomitą okazją na spojrzenie na Elbląg z zupełnie innej perspektywy.

Odrzutowe deski nad wodą

Nad rzeką Elbląg unosić się będzie odrzutowa deska do flyboardingu. Scorpion Ninja Jetblade to „ferrari” wśród takich desek. To najszybsza, najlżejsza, najlepiej wyglądająca i najmocniejsza deska na rynku. Swoje umiejętności zaprezentują na niej zawodowi trenerzy. Artur Zakrzewski to uczestnik wszystkich edycji water show, v-ce mistrz Polski 2019, zdobywca Pucharu Króla w Hiszpanii 2022. Natomiast Kajetan Sikorski to prekursor flyboardingu w Polsce. W 2015 roku zdobył tytuł II V-ce Mistrza Polski we freestyle flyboardingu. Pokazy wystartują o 12:05, 13:00 i 14:30.

Wodna ślizgawka dla każdego

Dla uczestników Festiwalu będzie dostępna także 30-metrowa wodna ślizgawka. To tor, o szerokości 2,5 metra, wypełniony wodą, po którym można zjeżdżać na specjalnej desce, a nawet na swoich własnych dmuchańcach. Zachęcamy więc do wzięcia materaców, kółek i innych tego typu zabawek. Udział bezpłatny.

Piana party

Na zakończenie Festiwalu zapraszamy wszystkich najmłodszych na kolorowe podsumowanie imprezy. Przez kilkanaście minut teren przy przystani Grupy Wodnej zamieni się w jedną wielką pianę. Mnóstwo bąbelków, baniek i zabawy – to wszystko charakteryzuje Piana Party. Początek tej atrakcji o 15:30.

Szanty na Bulwarze

Po atrakcjach na wodzie wystartują propozycje kulturalne. Od godziny 16:00 rozpoczną się koncerty szantowe. Na scenie, ustawionej na Placu Zygmunta Augusta, zagrają Zejman i Garkumpel, Roman Tkaczyk, Arek Wlizło Trio i The Nierobbers. Zabawa w towarzystwie muzyki potrwa do godzin wieczornych.

Festiwal Food Trucków

Wybierzemy się w podróż po smakach z najróżniejszych zakątków świata. Na Bulwarze Zygmunta Augusta poznamy kuchnię gruzińską, meksykańską, ukraińską, a także burgery, zapiekanki, frytki, churrosy oraz wiele innych przysmaków. Stoiska będą dostępne przez dwa dni – w sobotę zapraszamy w godzinach 12-21, w niedzielę 12-20.

Regaty w Suchaczu

Fanów żeglowania zapraszamy na regaty, które wystartują w sobotę o godzinie 11:00 w Marinie Suchacz i potrwają do niedzieli. O godzinie 18:00 rozpocznie się wieczór przy ognisku i koncert muzyki szantowej. Natomiast w niedzielę wyścigi wystartują o 11:30, a nieco później nastąpi uroczyste podsumowanie regat.

Więcej o wydarzeniach organizowanych w ramach Wakacji z MOSiR-em na www.mosir.elblag.eu.