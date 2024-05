Festyn rodzinny na Kalbarze i rowerowe zawody w Bażantarni

Przed nami dwa wydarzenia rekreacyjno-sportowe. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na festyn rodzinny na torze Kalbar oraz zawody rowerowe Bażantarnia XC. To doskonała okazja, aby spędzić aktywnie czas na świeżym powietrzu, cieszyć się sportową atmosferą i skorzystać z szerokiej oferty atrakcji. Oba wydarzenia są bezpłatne.

Rodzinnie na Kalbarze, sobota 11 maja

Już w sobotę, 11 maja, na Torze Kalbar odbędzie się Festyn Rodzinny, pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. To wydarzenie to doskonała okazja do zabawy, rywalizacji i integracji rodzinnej. Od godziny 11:00 do 14:00 wszyscy uczestnicy będą mogli spróbować swoich sił w grach i zabawach, a także skorzystać z wielu innych atrakcji: dmuchańce, malowanie twarzy, bańki mydlane, eksperymenty, paintabll, bicykl, elektryczne hulajnogi. Nie zabraknie również strefy gastronomicznej.

Tego dnia będzie można również wziąć udział w Biegach na Orientację. Zapisy będą przyjmowane w dniu imprezy, czyli 11 maja, w biurze zawodów, które będzie zlokalizowane na torze Kalbar. Trasa biegu będzie prowadziła przez sąsiadujący z torem park Dolinka. Na najszybszych czekają pamiątkowe medale i miejsca na podium. W biegach z mapą może wziąć udział każdy.

Festyn rodzinny na Kalbarze to świetny sposób na aktywne spędzenie czasu z rodziną i przyjaciółmi. Gwarantujemy mnóstwo zabawy. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny!

Rowerowe zawody w Bażantarni XC – niedziela, 12 maja

Dzień później, w niedzielę 12 maja, zapraszamy do Bażantarni na zawody MTB. To doskonała okazja dla miłośników kolarstwa górskiego, aby sprawdzić swoje umiejętności na leśnej trasie. Zawody rozpoczną się o godzinie 11:00 (od startów dzieci), a rejestracja uczestników będzie odbywać się na miejscu od godziny 10:00.

Trasa zawodów prowadzi przez malownicze tereny Bażantarni, pełne leśnych ścieżek, co sprawia, że rywalizacja będzie ekscytująca, ale również bardzo przyjemna. Uczestnicy mogą spodziewać się dynamicznego tempa. Zawody Bażantarnia XC to doskonała okazja, aby połączyć sportową rywalizację z pięknymi widokami natury.

Udział w zawodach jest bezpłatny. Będzie możliwość dopisania się do listy startowej w dniu wydarzenia w biurze zawodów (do osiągnięcia określonego limitu). Organizatorzy przewidzieli również nagrody dla zwycięzców oraz pamiątkowe medale dla dzieci i młodzieży do 13 lat.

W weekend skorzystaj również…

... z toru Kalbar, basenu Dolinka, Rolkowiska, skateparku i pumptracków.

Wszystkie aktualne informacje o nadchodzących wydarzeniach rekreacyjnych i sportowych znajdują się na stronie mosir.elbag.eu, Facebooku i Instagramie.