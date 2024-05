Festyn rodzinny na torze Kalbar

W najbliższą sobotę, 11 maja, od godziny 11 na najmłodszych elblążan będzie czekało wiele atrakcji przygotowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Na torze Kalbar odbędzie się festyn rodzinny połączony z Biegami na Orientację. Wśród atrakcji nie zabraknie dmuchańców, strefy sportowej i wielu animacji dla dzieci. Wstęp wolny.

Festyn rodzinny, to doskonała okazja do wspólnie spędzonego czasu. Co nas czeka już w najbliższą sobotę? Dzieci będą mogły liczyć między innymi na malowanie twarzy, ulubione dmuchańce i bańki mydlane. Młodzież i dorośli będą mogli skorzystać z elektrycznych hulajnóg, spróbować swoich sił na bicyklu i w paintballa. Na boiskach będą przygotowane specjalne strefy rekreacyjne z grami i zabawami. Nie zabraknie również stoiska z kolorowymi eksperymentami, strefy gastronomicznej i konkursów związanych z obchodami 20-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej.

Podczas festynu, również od godziny 11:00, w biurze zawodów będzie można zapisać się na Biegi na Orientację. Trasa biegów będzie prowadziła po parku Dolinka. Zasady są bardzo proste, a cel jeden: pokonanie trasy poprzez odnajdywanie ukrytych w parku punktów kontrolnych. Do pomocy uczestnicy mają szczegółową mapę. Jak zawsze na najszybszych czekają pamiątkowe medale i miejsca na podium.

Festyn odbędzie się na torze Kalbar przy ul. Agrykola 8, zapraszamy całe rodziny. Festyn potrwa od 11 do 14.

Partnerzy: 43 Batalion Lekkiej Piechoty w Braniewie 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej, Fabryka Dobra, Elbląski Park Technologiczny, Elbląski Klub Orienteeringu Gryf.