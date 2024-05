Figurowa jazda na rolkach

fot. Sebastian Malicki

- Na rolkach figurowych jest znacznie trudniej wykonywać te same ewolucje łyżwiarskie co na lodzie: skoki, piruety, kroczki. Inaczej się jeździ, jest to trudniejsze - mówi Beata Kukowska, trener UKS Szóstka Elbląg. W naszym mieście trwa turniej o Puchar Elbląga w jeździe figurowej na rolkach. Zobacz zdjęcia.

Na wyłożonej specjalną nawierzchnią poliuretanową tafli lodowiska „Helena“ w Elblągu trwa turniej o Puchar Elbląga w jeździe figurowej na rolkach. Turniej ważny, bo jest okazją do zdobycia kwalifikacji na Mistrzostwa Polski w tej dyscyplinie. „ Jazda figurowa na rolkach (ang. inline figure skating) jest sportem czerpiącym z dorobku łyżwiarstwa figurowego, w swoich początkach będący letnim treningiem dla łyżwiarzy, a obecnie będącym dla większości zawodników pierwszą dyscypliną sportową i uprawianą przez cały rok. Polega na wykonywaniu układów choreograficznych złożonych z kroków, skoków i piruetów przez zawodników jeżdżących na rolkach figurowych (jednośladowych, ang. inline figure skates).“ - czytamy na stronie internetowej Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich. - Zawodnicy za swój występ zdobywają punkty tzw. „notę techniczną“. Jeżeli osiągną wystarczającą ilość i wystartuje chociaż w jednym turnieju eliminacyjnym uzyskuje prawo startu na mistrzostwach Polski - wyjaśnia Beata Kukowska, trener UKS Szóstka Elbląg i organizator zawodów. Elblążanie wywalczyli już siedem przepustek na mistrzostwa Polski podczas turnieju o Puchar Rumi, który odbył się 15 kwietnia. W Elblągu o prawo startu w kategorii Elite powalczy kolejna elblążanka. Na turnieju będziemy mogli oglądać więcej zawodników i zawodniczek UKS Szóstka Elbląg. - Pozostali zawodnicy zaczęli dopiero swoją przygodę z jazdą figurową i są w innych Dywizjach - wyjaśnia Beata Kukowska. Do Elbląga przyjechali zawodnicy z klubów z całej Polski. Turniej potrwa dziś (18 maja) do godziny 19:30 oraz jutro (19 maja) w godzinach 9:00-15:00. Wstęp na trybuny jest bezpłatny.

SM