Finał sezonu na Lodowisku Helena

Jak mówi przysłowie „wszystko co dobre, szybko się kończy”. Tak też końca dobiega sezon na łyżwy, a my zapraszamy wszystkich miłośników jazdy na lodzie na jego uroczyste zakończenie. W niedzielę, 24 marca, na Lodowisku Helena spotkamy się na ostatniej ślizgawce, której towarzyszyć będzie DJ i jego najgorętsze hity. Start o godzinie 16:50.

o były wspaniałe miesiące spędzone na lodowej tafli. Od 13 października mieliśmy przyjemność korzystać z obiektu przy ul. Karowej, na którym odbywały się nie tylko ogólnodostępne ślizgawki, ale również tematyczne imprezy jak „Mikołajki na lodzie” czy „KarnawaLOVE Party”. Oprócz tego podczas ferii, od poniedziałku do piątku, płyta lodowiska była bezpłatnie udostępniona dla wszystkich miłośników jazdy na łyżwach. Był to czas pełen aktywności i dobrej zabawy, z którego skorzystało ponad 25 tysięcy użytkowników. Wielkie dzięki, że byliście z nami!

Zakończenie sezonu na Lodowisku Helena odbędzie się w niedzielę, 24 marca, o godzinie 16:50 przy ul. Karowej. Ostatniej ślizgawce towarzyszyć będzie klimatyczna oprawa świetlna, a o dyskotekowy nastrój zadba DJ serwujący najlepsze taneczne hity. Czeka nas więc dużo ruchu i dobrej zabawy na lodowej tafli.

Zanim jednak doczekamy się niedzieli, zapraszamy was na standardowe ślizgawki, które od wtorku do piątku startują o 18:00 i 19:00, a w sobotę i niedzielę o 12:20, 13:25, 14:35, 15:40 oraz 16:50. Bilety są dostępne w cenie zwykłego wejścia na ślizgawki – 11 zł normalny i 7,50 zł ulgowy. Opłatę ułatwi znajdujący się wewnątrz budynku biletomat, dzięki któremu szybko, łatwo i bezgotówkowo można wyposażyć się w bilet. Na lodowisku funkcjonuje także wypożyczalnia sprzętu, prowadzona przez Klub Sportowy Orzeł. Koszt za parę łyżew to 10 złotych (płatne gotówką w wypożyczalni).

Wrócił Tor Kalbar

To jedyne takie miejsce w Elblągu, gdzie bezpłatnie możecie pomknąć na rolkach, wrotkach lub hulajnogach, ale także zagrać w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną oraz piłkę nożną. Ponadto na terenie obiektu znajdują się dwa korty tenisowe z dodatkowym oświetleniem, które wymagają wcześniejszej rezerwacji i są jedyną płatną formą aktywności. Z toru wrotkarskiego można korzystać od poniedziałku do niedzieli między 10:00 a 18:00. W kolejnych miesiącach godziny otwarcia będą wydłużone, o czym będziemy informować na bieżąco.