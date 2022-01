Fizjoterapeuta z Elbląga będzie dbał o formę łyżwiarzy na igrzyskach

Marcin Spustek, 25-letni fizjoterapeuta z Elbląga, wyleciał w środę wieczorem do Pekinu. Został powołany w skład polskiej ekipy olimpijskiej, na igrzyskach będzie dbał o fizyczne przygotowanie łyżwiarzy szybkich.

Marcin Spustek dołączył tym samym do elblążanki Kamili Stormowskiej, która będzie reprezentować nasz kraj w rywalizacji w short-tracku. 25-latek przez lata reprezentował Truso Elbląg, odnosząc sukcesy w lekkiej atletyce w biegach średnich, od kilku lat z powodzeniem realizuje się zawodowo jako fizjoterapeuta. Jego dotychczasowa praca została doceniona powołaniem do składu polskiej reprezentacji olimpijskiej. Marcin Spustek będzie na igrzyskach dbał o formę łyżwiarzy szybkich.

- Jak to się stało, że otrzymałeś nominację do Pekinu jako fizjoterapeuta?

- Moja droga do Pekinu zaczęła się w kwietniu, kiedy zacząłem pracować z łyżwiarzami szybkimi, a dokładniej z grupą sprint. Od pierwszego zgrupowania w Spale byłem fizjoterapeutą kadry narodowej. Cały czas podróżowałem z zawodnikami na zgrupowania, następnie zawody Pucharu Świata, które odbyły się w Tomaszowie Mazowieckim, w Stavanger w Norwegii, w Salt Lake City w USA, byłem też z nimi na ostatnich pucharowych zawodach w Calgary w Kanadzie, później na ME w Heerenveen. Myślę, że nominacja na igrzyska była też konsekwencją formy mojej grupy, czyli sprinterów. Zdobyliśmy medale na PŚ i na ME. Jak wiadomo limity na igrzyska są dosyć duże i dopiero kilka dni temu dowiedziałem się, że wraz z koleżanką zostaliśmy zaakceptowani przez PKOL jako fizjoterapeuci na igrzyska. Właśnie czekam na samolot, dzisiaj (rozmawialiśmy w środę - red.) po godz. 20 wylatujemy do Pekinu. Będą to nietypowe igrzyska, bo hermetyczne i bardzo stresujące dla zawodników i sztabów, bo Covid może zaprzepaścić całą prace, która sztaby wykonały.

- Jak ważna jest rola fizjoterapeuty podczas igrzysk?

- Moja praca z zawodnikami będzie przebiegała tak jak zawsze. Będę towarzyszył zawodnikom w treningach w Pekinie i podczas startów. Jesteśmy też ostatnimi osobami, z którymi zawodnicy mają kontakt tuż przed startem, wiec będziemy czuwać, żeby zabrali ze sobą wszystko na start.

Jestem przygotowany na ciężką pracę fizjoterapeuty do późnych godzin nocnych, bo wszyscy wiemy, po co tam jedziemy, żeby zdobywać jak najwyższe lokaty dla kraju. Będziemy pomagać zawodnikom w regeneracji poprzez masaże i miejmy nadzieje, że na regeneracji się skończy. Bo wiadomo, że nasza praca opiera się na leczeniu kontuzji, ale tych nie chcemy i oby ich było jak najmniej i każdy był w pełni gotowy do startu. Bierzemy sporo sprzętu, który pozwoli zawodnikom się lepiej regenerować.

- Osiągałeś duże sukcesy w bieganiu. Trenujesz je jeszcze, startujesz w zawodach, czy skupiłeś się już tylko na fizjoterapii?

- Wiele osób mnie o bieganie pyta. Niestety, ubolewam nad tym, ale biegam tylko i wyłącznie rekreacyjnie, najczęściej w wolnych chwilach, w trakcie zgrupowań, kiedy mam czas. Nie są to jakieś wielkie dystanse, ale to pozwala mi odpocząć psychicznie od pracy i trochę się dotlenić. Nadal kocham bieganie, ale na profesjonalne treningi nie ma po prostu czasu. Jako fizjoterapeuci mamy wiele rzeczy do zrobienia i pracujemy tak naprawdę od samego rana do wieczora.

Fizjoterapia jest dla mnie połączeniem doświadczenia, które zyskałem dzięki trenowaniu i wiedzy, którą zdobyłem podczas studiów. Zacząłem jako fizjoterapeuta od piłki ręcznej w Starcie, potem przeszedłem do KPR i dalej jestem członkiem sztabu. Po powrocie wrócę do chłopaków. Współpracuję również nadal z Kacprem Lewalskim i trenerem Czesławem Nagy. Ukierunkowałem się na pracę w sporcie, dlatego uzyskałem tytułu magistra fizjoterapii na AWF w Gdańsku oraz zostałem instruktorem odnowy biologicznej.