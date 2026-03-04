Fudeko rozpoczyna walkę o awans

Hokeiści Fudeko GAS Gdańsk, którzy swoje mecze domowe rozgrywają na tafli elbląskiego lodowiska, rozpoczynają decydujący etap sezonu. Dziś (4 marca) w półfinale play off 1 ligi hokeja w Katowicach zmierzą się z Naprzodem Janów. Decydujące o awansie mecze odbędą się w najbliższy weekend w Elblągu.

Fudeko GAS Gdańsk po rundzie zasadniczej zajęło drugie miejsce w 1. lidze hokeja. Gdańszczanie wywalczyli 50 punktów; 12 oczek więcej zdobyli hokeiści UHT Sabers Oświęcim, którzy sezon zasadniczy zakończyli na fotelu lidera. Najlepszym hokeistą Fudeko w klasyfikacji kanadyjskiej jest Volodymyr Zakharevych, który w 20 meczach strzelił 9 bramek i zanotował 27 asyst, co dało mu 36 punktów. Dzięki zajęciu 2. miejsca po rundzie zasadniczej Gdańszczanie fazę play off rozpoczną od półfinałów.

Ich rywalem będzie Naprzód Janów Katowice, trzecia drużyna w sezonie zasadniczym. Katowiczanie w ćwierćfinale dwukrotnie pokonali Stoczniowiec Gdańsk (9:0 w Gdańsku i 11:1 w Katowicach). United Opole ze względów regulaminowych nie brało udziału w fazie play off.

Statystyka po rundzie zasadniczej jest po gdańskiej stronie: trzy razy wygrywało Fudeko: (w Katowicach 2:1;w Elblągu 2:0 i 4:3), raz górą byli hokeiści z Katowic (4:3 w Katowicach).

- Nie możemy się już doczekać do play offów. Naprzód Janów to ciężki przeciwnik z doświadczonymi zawodnikami. Nie będziemy mieli łatwo. Gra się do dwóch zwycięstw, nie ma więc czasu na korektę ewentualnych błędów – mówił Josef Vitek, trener hokeistów Fudeko na konferencji prasowej. - Chcielibyśmy wygrać środowy mecz. Sami wiecie, ze to jest tylko sport.

- Nie ma miejsca na błędy. Porażka stawia drużynę pod ścianą. Liczymy na komplet kibiców w Elblągu – dodał Szymon Marzec, kapitan drużyny Fudeko.

- W Naprzodzie gra dwóch bramkarzy, którzy mają duże doświadczenie z ekstraligi. Szanse są wyrównane i mamy nadzieję, że będą to super spotkania – uzupełnił Igor Szmal, zawodnik Fudeko.

Przed fazą play off gdańskich hokeistów wzmocnił Michał Nawrot, m.in. pięciokrotny reprezentant Polski do lat 20.

Pierwszy mecz dziś (4 marca). W Katowicach hokeiści wyjadą na lód o 18.30. Rewanż w Elblągu (na lodowisku Helena) w sobotę (7 marca) o godzinie 18:30. Ewentualny trzeci mecz - w niedzielę 8 marca o godzinie 18, też w Elblągu. Bilety można kupować tutaj.

Podczas elbląskiego meczu prowadzona będzie zbiórka darów na rzecz schroniska dla zwierząt w Gdańsku. Najbardziej potrzebne są: karma wysokoenergetyczna, karma mokra oraz karma specjalistyczna. Schronisko zgłasza również zapotrzebowanie na miski ze stali nierdzewnej, smycze, szelki i obroże.

W drugim półfinale UHT Sabers Oświęcim zmierzy się z Podhalem Nowy Targ.