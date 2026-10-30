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Funkcjonowanie obiektów MOSiR 1 listopada

 Elbląg, Funkcjonowanie obiektów MOSiR 1 listopada

W związku ze Świętem Wszystkich Świętych przypadającym w niedzielę, 1 listopada, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu wprowadził zmiany w funkcjonowaniu obiektów sportowych.

Informujemy, że dnia 1 listopada obiekty sportowe Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji będą nieczynne. Nie będzie więc możliwości skorzystania z: Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka, Krytej Pływalni, Krytego Lodowiska Helena oraz toru wrotkarskiego Kalbar. Tego dnia zatrzymamy się na moment, aby powspominać bliskich, których już z nami nie ma.

Zapraszamy w poniedziałek, 2 listopada, kiedy wszystkie obiekty będą dostępne w standardowych godzinach.


A moim zdaniem...

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