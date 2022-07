Garmin Iron Triathlon w Elblągu: Będzie szybciej!

- Zachęcamy elblążan do wzięcia udziału zarówno w Garmin Iron Triathlon jak i AquaSpeed Open Water Series. Rywalizacja przed własną publicznością to coś wyjątkowego. Triathlonistów czekają nowe, o wiele szybsze trasy: zarówno kolarska jak i biegowa – mówi Piotr Matkiewicz z Labosport Polska, organizatora imprez, które w Elblągu odbędą się już 16 i 17 lipca.

- 17 lipca w Elblągu odbędzie się kolejna edycja zawodów Garmin Iron Triathlon. Z nową trasą kolarską i biegową. Skąd ta zmiana?

- Zmieniamy trasy z dwóch powodów. Przede wszystkim dlatego, by jak najmniej utrudnić życie mieszkańcom w samym Elblągu. Poza tym stara trasa kolarska, czyli fragment drogi wojewódzkiej 503, z roku na roku jest w coraz gorszym stanie technicznym, więc by poprawić komfort zawodników, przerzucamy trasę kolarską na starą siódemkę, praktycznie do Solnicy. To będzie naprawdę jedna z najlepszych jakościowo i najszybszych tras kolarskich w Polsce.

- Triathloniści też pobiegną trochę inaczej...

- Trasa zostanie zmodyfikowana. Prowadzi oczywiście uliczkami Starego Miasta, bo bardzo nam zależy, by pokazać przybyszom z całej Polski i zagranicy naszą piękną starówkę. Różnica jest taka, że w tym roku nie wykorzystujemy ul. Browarnej i Rycerskiej, będziemy korzystać z ulicy Radomskiej aż do trasy Unii Europejskiej, gdzie będzie nawrót. Wszystko także po to, by jak najmniej utrudnić życie mieszkańcom.

- Nie obawiacie się, że wytyczając trasę kolarską po starej siódemce spowodujcie korki dla tych, którzy będą chcieli w niedzielę wyjechać z Elbląga nad morze?

- Konsultowaliśmy trasę z wieloma instytucjami i wydaje się, że nie powinno to stanowić problemu. Największe korki w tym rejonie tworzą się zazwyczaj w niedziele, w godzinach wieczornych, gdy turyści wracają z weekendowego wypoczynku. Podczas naszej imprezy etap kolarski zakończy się ok. godziny 14 Dodatkowo wdrożony zostanie projekt tymczasowej organizacji ruchu, który przewiduje objazdy.

- Czego mogą się w tym roku spodziewać kibice triathlonu? Ilu zawodników ma przyjechać, czy będzie krajowa czołówka?

- W niedzielę na GIT spodziewamy się około 500 zawodników, w tym wielu świetnych triathlonistów, którzy powalczą o nagrodę finansową w wysokości 10 tysięcy zł. Nagroda ta jest przewidziana dla zawodnika, który pokona dystans ¼ IM poniżej godziny i 50 sekund dla mężczyzn oraz zawodniczki, która pokona ten sam dystans poniżej dwóch godzin. W tym roku szansa na złamanie tej bariery będzie o wiele większa, bo nowe trasy są szybsze. W ubiegłych latach najlepszym brakowało 2-3 minut do tej granicy, w tym roku może ona pęknąć.

W niedziele odbędą się również biegi dla dzieci Garmin Junior. Najmłodsi będą mogli wystartować na dystansach 200 m (dzieci w wieku 1-7 lat), 500 m (dzieci w wieku 8-9 lat) oraz 1000 m (dzieci w wieku 10-14).

Warto wspomnieć, że już w sobotę, dzień przed Garmin Iron Triathlon, odbędzie się impreza pod nazwą AquaSpeed Open Water Series, czyli pływanie na wodach otwartych dla dzieci oraz dorosłych. Dzieci będą rywalizować na dystansach 100 m, 200 m oraz 475 m, natomiast dorośli na dystansach 0,95 km, 1,9 km oraz 3,8 km. Zachęcam wszystkich elblążan, by spróbować swoich sił w tej rywalizacji. Dystanse są dla każdego, pływanie będzie zabezpieczone przez ratowników oraz przez naszą ekipę. To bardzo fajny i widowiskowy sport, szczególnie w Elblągu, gdzie kibice przez cały wyścig będą mieli okazję podziwiać pływaków z brzegu lub z mostów. To też jedyna okazja w roku, by można popływać legalnie w rzece Elbląg. Zapewniam też, że woda w rzece jest czysta i jest badana. Co roku wyniki wychodzą bardzo dobrze, wbrew obiegowym opiniom jakoby rzeka była bardzo brudna. Spokojnie spełnia wymogi sanepidu, więc nie ma obaw, by w niej pływać.

Zachęcam elblążan, aby w sobotę i niedzielę zajrzeć na starówkę, by śledzić na żywo rywalizację zarówno zawodowców, jak i debiutantów. Doping na pewno doda im sił, aby pokonać swoje bariery i ukończyć rywalizacje z uśmiechem na twarzy.

- O czym powinny pamiętać osoby, które wezmą lub chciałyby wziąć udział w zawodach? O czym powinni pamiętać kibice?

- Osoby, które będą startować, powinny pamiętać o tym, że do imprezy zostało już tylko kilka dni, więc pora przejść do ostatniej fazy przygotowań. Nie jest to najlepszy moment na bardzo ciężkie treningi. Wręcz przeciwnie – warto powoli zmniejszać obciążenia i odpocząć.

Jeśli ktoś z czytelników zastanawia się nad startem, to chciałem do tego gorąco zachęcić. Jeśli potrafisz pływać, masz rower, a dodatkowo jesteś w stanie przebiec ok. 5 km – może być początek fajnej przygody i pasji na lata. Dodatkowo start w swoim mieście, wśród swoich kibiców to z pewnością coś wyjątkowego.

Jeśli chodzi o kibiców, to warto pamiętać o utrudnieniach w ruchu. Komunikaty na ten temat będziemy wysyłać do mediów, będą na naszych stronach, wywiesimy tablice w wielu miejscach w Elblągu, będą rozdawane ulotki. Utrudnienia potrwają w niedzielę. 17 lipca, od godz. 8 do 15. Należy też pamiętać o tym, że centrum zawodów, start i meta są na elbląskiej starówce i to na pewno będzie najlepsze miejsce do kibicowania. Zarówno podczas etapu pływackiego, kolarskiego, jak i biegowego.

- Pogoda ma duży wpływ na przygotowania do startu w triathlonie. Co z piankami? Będzie można ich używać podczas etapu pływackiego?

- To wszystko zależy od temperatury wody i od decyzji sędziego głównego z Polskiego Związku Triathlonu. Temperatura wody będzie mierzona przed zawodami i wtedy zostanie podjęta ostateczna decyzja. Patrząc jednak na temperatury, z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnich dniach, należy wziąć pod uwagę scenariusz, w którym pianki będą zakazane.

- A propos przepisów. Każdy, kto chce wystartować w Garmin Iron Triathlon, musi mieć licencję PZTri.

- Tak. Imprezy z cyklu Garmin Iron Triathlon są organizowane przy współpracy z Polskim Związkiem Triathlonu i są objęte systemem licencyjnym. Licencja jednorazowa w dniu zawodów kosztuje 20 zł, możemy też nabyć licencję roczną, dzięki której można startować na dowolnej imprezie triathlonowej w Polsce i za granicą. Wystarczy pobrać aplikację PZTri na telefon, założyć konto i wykupić licencję. Środki pozyskane ze sprzedaży licencji są przeznaczane m.in. na szkolenie kadr młodzieżowych w triathlonie, prowadzonych przez Polski Związek Triathlonu.

- Czy w tym roku planujecie jeszcze organizację jakiejś imprezy w Elblągu?

- Wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Elblągu przygotowujemy imprezę kolarską, Garmin MTB Series Elbląg, która odbędzie się 24 września. Zawodnicy będą rywalizować na pięknej trasie poprowadzonej ścieżkami Bażantarni, na dystansach MINI (ok. 22 km) oraz MAXI (ok. 44 km). W ramach imprezy odbędzie się również rywalizacja pn. „Góralem na Chrobrego”, czyli kilkusetmetrowy podjazd z podnóża na sam szczyt Góry Chrobrego, a także wyścigi kolarskie dla najmłodszych. Impreza w Elblągu będzie inaugurować ten cykl, a kolejne jej etapy odbędą się w Tolkmicku (01.10) oraz Gdańsku (08.10).

Organizatorami wydarzenia są Labosport Polska sp. z o.o. oraz Witold Wróblewski, prezydent Elbląga. Partnerem wydarzenia jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym Garmin Iron Triarhlon

Link do zapisów na zawody