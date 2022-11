Garmin Iron Triathlon w Elblągu po raz siódmy!

Najstarszy i jednocześnie największy cykl triathlonowy w Polsce po raz siódmy zagości w Elblągu. Poprzednie edycje elbląskiego etapu zawodów okazały się wielkim sukcesem, przyciągając na start setki triathlonistów zarówno profesjonalistów, jak i amatorów.

Garmin Iron Triathlon Elbląg – jedna z najszybszych tras kolarskich w Polsce

W sezonie 2023 roku zawodnicy będą mogli standardowo rywalizować na jednym z trzech dystansów: 1/2 IM (1,9 km pływania - 90 km-21,1 km biegu), 1/4 IM (0,95 km – 45 km – 10,55 km) oraz 1/8 IM (0,475 km – 22,5 km – 5,275 km). Do rywalizacji można przystąpić indywidualnie, jak i w trzyosobowej sztafecie triathlonowej, która jest idealną okazją na zapoznanie się ze światem amatorskiego triathlonu. W przypadku sztafet jedna osoba płynie, druga pokonuje etap kolarski, a trzecia biegnie. To idealna okazja na świetną weekendową zabawę z przyjaciółmi. Ostatnie kilkadziesiąt metrów zawodnicy pokonują razem i wspólnie celebrują ukończenie wyścigu na mecie.

Wyjątkowa lokalizacja w sercu elbląskiej starówki.

Elbląg to unikatowe miejsce na triathlonowej mapie Polski. Strefa zmian, start i meta Garmin Iron Triathlon będą znajdować się w ścisłym centrum pięknego Starego Miasta w Elblągu. Takiego miasteczka zawodów nie ma nigdzie – to niepowtarzalny klimat. Pływanie odbędzie się w rzece Elbląg, Trasa kolarska prowadzić będzie przez tereny Żuław Wiślanych. Po zeszłorocznej modyfikacji etapu kolarskiego z przekonaniem możemy potwierdzić, że elbląska trasa kolarska to jedna z najszybszych tras triathlonowych w Polsce. Etap biegowy prowadzić będzie ulicami Starego Miasta. Usytuowanie zawodów w ścisłym centrum Starego Miasta zapewni zawodnikom niesamowite wrażenia oraz wsparcie kibiców, którzy co roku w licznym gronie dopingują zawodników.

Od 2018 roku podczas Garmin Iron Triathlon w Elblągu odbywa się dodatkowa rywalizacja nazwana #breaking1h50’ w przypadku mężczyzn i #breaking2h wśród kobiet rywalizujących na dystansie 1/4 IM. Pierwszy zawodnik, który złamie magiczną barierę czasu wyjedzie z Elbląga bogatszy o 10 tys. zł. Liczymy, że to właśnie sezon 2023 będzie tym przełomowym, ponieważ w ostatniej edycji mało brakowało do pobicia rekordu! Czekamy z niecierpliwością!

Zawody dla dzieci – GARMIN Junior

Imprezą towarzyszącą triathlonowi będą zawody biegowe dla najmłodszych – Garmin Junior, które od wielu lat cieszą się wyjątkową popularnością, szczególnie w Elblągu, gdzie na starcie pojawia się setki najmłodszych adeptów biegania. Rywalizacja dzieci odbędzie się na trzech przyjaznych i dostosowanych do wieku zawodników dystansach: 200 m (1-7 lat), 500 m (8-11 lat) oraz 1000 m (12-15 lat).

AQUA SPEED OPEN WATER SERIES 2023 – finałowy etap ponownie w Elblągu

15 lipca 2023 roku, w przeddzień zmagań triathlonistów, odbędą się zawody pływackie Aqua Speed Open Water Series. Będzie to ostatni, a jednocześnie finałowy etap zmagań podczas tego cyklu!

Pływacy biorący udział w rywalizacji będą mieli do wyboru jeden z czterech dystansów: ok. 0,475 km (nowy dystans, idealny dla debiutantów, limit czasu: 15 minut), ok. 0,95 km (limit czasu: pół godziny, ok. 1,9 km (limit czasu: 1 godzina) oraz ok. 3,8 km (limit czasu: 2 godziny). Na wszystkich dystansach AQUA SPEED Open Water Series obowiązywać będzie rolling start. Meta znajdować się będzie po wyjściu z wody, po minięciu bramy mety.

AQUA SPEED Open Water Series to nie tylko impreza sportowa dla dorosłych pływaków. Dzieci i młodzież będą mogły wystartować w AQUA SPEED Junior. W zależności od wieku, będą mogły sprawdzić swoje umiejętności pływackie na trzech dystansach: 100 m (6-7 lat), 200 m (8-11 lat), 475 m (12-13 lat).

Rejestracja na zawody już 2 stycznia!

Zapisy na cykl Garmin Iron Triathlon oraz cykl Aqua Speed Open Water Series ruszą 2 stycznia o godzinie 12:00. Wszelkie informacje dot. imprez znajdują się na stronach internetowych www.irontriathlon.pl oraz www.openwaterseries.pl. Bieżące informacje znajdują się również na Facebookowych profilach imprezach – Garmin Iron Triathlon oraz Aquaspeed Open Water Series.

