Gdzie jest drugi stół?

Trwa kryzys w drugoligowym zespole Mlexera Elbląg. Elbląscy tenisiści dziś przegrali kolejny mecz w II lidze. Mamy nadzieję, że przerwa świąteczno – noworoczna pozytywnie wpłynie na formę i morale elbląskiego zespołu.

W naszych relacjach z meczów drugoligowego Mlexera Elblag zwracaliśmy uwagę na piętę achillesową elbląskiej drużyny – słabą obsadę drugiego stołu. Młody duet z Ostródy: Wojciech Chrząszcz i Krystian Kawiak ma problemy ze zdobywaniem punktów, a to z kolei skutkuje kolejnymi porażkami naszych tenisistów

Dziś elblążanie pojechali do Wiązownej na mecz z tamtejszym GKTS.

W pierwszej serii: pierwszy stół (Piotr Kołaciński i Andrzej Makowski) wygrał dwa pojedynki, drugi stół przegrał. Sytuacja elblążan mogła być odrobinę lepsza, gdyby Wojciech Chrząszcz zdołał przechylić na swoja korzyść pięciosetowe starcie z Tomaszem Grzybowski. Elblążanin prowadził 2:1 w setach i... nie zdołał wywalczyć punktu. Po pierwszym bloku gier singlowych remis 2:2.

Deble pogorszyły sytuację elblążan. Emocji nie brakowało, pojedynki na obu stołach trwały po pięć setów. Niestety dla gości, to miejscowi triumfowali w decydujących momentach. Bardzo ciekawy był zwłaszcza pojedynek pary Piotr Kołaciński i Andrzej Makowski kontra Tomasz Wiśniewski i Mateusz Stawikowski. Gospodarze prowadzili 2:0 w setach i... punkt zapewnili sobie dopiero w piątej odsłonie pojedynku. Po deblach 4:2 dla GKTS.

Elblążanie nie byli w stanie odwrócić losów pojedynku w drugiej serii gier singlowych. Kiedy Andrzej Makowski i Wojciech Chrząszcz solidarnie przegrali swoje pojedynki było jasne, że komplet punktów pozostanie we Wiązownej. Honor Mlexera uratował Piotr Kołaciński, który po zaciętym pięciosetowym pojedynku wygrał z Mateuszem Stawikowskim. A przegrywał już 0:2.

To był ostatni mecz drugoligowego Mlexera w tym roku. Do gry wrócą 9 stycznia, w rundzie zasadniczej zostały im do rozegrania jeszcze cztery spotkania, teoretycznie z łatwymi rywalami. A potem najprawdopodobniej gra o utrzymanie w II lidze.

GKTS Wiązowna – Mlexer Elbląg 7:3

Mlexer: Kołaciński (2), Makowski (1), Chrząszcz (0), Kawiak (0)

Kamil Sitek – Piotr Kołaciński 1:3 (11, -8, -2, -9)

Tomasz Wiśniewski – Krystian Kawiak 3:0 (4, 4, 6)

Mateusz Stawikowski – Andrzej Makowski 0:3 (-4, -10, -7)

Tomasz Grzybowski – Wojciech Chrząszcz 3:2 (-5, 7, -9, 3, 9)

Tomasz Wiśniewski, Mateusz Stawikowski - Piotr Kołaciński, Andrzej Makowski 3:2 (8, 0, -11, -9, 4)

Kamil Sitek, Tomasz, Grzybowski – Krystian Kawiak, Wojciech Chrząszcz 3:2 (-8, 9, 3, -9, 7)

Kamil Sitek – Andrzej Makowski 3:0 (9, 9, 8)

Tomasz Wiśniewski – Wojciech Chrząszcz 3:0 (3, 7, 6)

Mateusz Stawikowski – Piotr Kołaciński 2:3 (9, 7, -11, -8, -7)

Tomasz Grzybowski – Krystian Kawiak 3:1 (-8, 10, 8, 5)

Grająca w trzeciej lidze druga drużyna Mlexera rozegrała w tym tygodniu dwa spotkania. W środę (8 grudnia) w Elblągu uległa Warmii Lidzbark Warmiński 6:12. Punkty zdobywali: Radosław Cieśliński – 3, Tomasz Libura -1, Daniel Buczyński -1 i Piotr Szałkowski – 1. Dziś (12 grudnia) elblążanie w Hali Sportowo Widowiskowej pokonali Piłeczkę Pisz 12:6. Punkty dla elblążan wywalczyli: Radosław Cieśliński – 4, Tomasz Libura -4, Daniel Buczyński -3 i Piotr Szałkowski – 1.