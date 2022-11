Gem z Agnieszką Radwańską

Była wiceliderka WTA, finalistka tenisowego Wimbledonu, triumfatorka dwudziestu turniejów singlowych WTA i dwóch deblowych. Agnieszka Radwańska przeprowadziła pokazowy trening tenisa stołowego w Szkole Podstawowej w Nowakowie koło Elbląga. Zobacz zdjęcia.

Młodzi elblążanie i mieszkańcy okolic Elbląga mają okazję do uczestniczenia w treningach ze znanymi polskimi sportowcami. Wczoraj (24 listopada) swoją podstawówkę odwiedził Przemysław Zamojski, gdzie uczestniczył w pokazowym treningu koszykówki. Dziś (25 listopada) do szkoły podstawowej w Nowakowie przyjechała była wiceliderka rankingu WTA - Agnieszka Radwańska, aby przeprowadzić trening tenisa ziemnego.

- Agnieszka Radwańska przeprowadzi trening dla dzieci. Chcemy popularyzować tenis ziemny, zaktywizować dzieci, żeby zaczęły uprawiać sport, niekoniecznie akurat tenis. Chcemy żeby dzieci się poruszały - mówił Mateusz Skorek z elbląskiego klubu tenisowego.

Na pomysł ściągnięcia Agnieszki Radwańskiej w okolice Elbląga wpadł Jarosław Kotewicz... szerzej znany jako skoczek wzwyż i uczestnik igrzysk olimpijskich w Atlancie w 1996 roku, gdzie uplasował się na 11. miejscu. - Trzy lata temu w Bydgoszczy odbył się amatorski turniej deblowy. Wpadłem wtedy na pomysł zorganizowanie pokazowego pojedynku Agnieszki Radwańskiej ze zwycięzcami. Ze względu na pandemię drugi mecz odbył się w 2021 r. I któregoś dnia stwierdziliśmy, że dobrze by było uruchomić treningi z dziećmi. Zaczynamy od północy, w przyszłym roku ruszamy na południe - wyjaśniał Jarosław Kotewicz. - Cieszy mnie bardzo liczna frekwencja, co pokazuje, że warto w Nowakowie robić tego typu imprezy. To jest ten kierunek, który powinniśmy obrać - organizować tego typu imprezy nie tylko w dużych miastach, ale i w ich okolicach.

Na trening w ramach akcji #Dobra Drużyna PZU stawili się zawodnicy w różnym wieku: od przedszkolaków „uczących się“ prawidłowo trzymać rakietę, po młodzież, która już pierwsze kroki na korcie ma już za sobą. Z mistrzynią można było podbijać piłkę, zapytać o wskazówki, a także porozmawiać, najczęściej o tenisie. Nie zabrakło też czasu na pamiątkowe zdjęcia i autografy.

- Bardzo się cieszę z takiej ilości dzieci Widać, że każdy z nich chce, każdy przyszedł z własnej inicjatywy. Bardzo fajny jest taki widok, gdzie widać, że dzieci chcą uprawiać sport. A dziś przede wszystkim chodzi o dobrą zabawę, tym bardziej dla tych najmłodszych dzieci, którym chcemy pokazać sport z jak najlepszej strony - mówiła Agnieszka Radwańska.

Rozmowę z Agnieszką Radwańską opublikujemy w niedzielę.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl była patronem medialnym wydarzenia