Gra Miejska, czyli poznaj tajemnice Piekarczyka i Starówki

Drodzy Mieszczanie. 500 lat temu na terenie Starego Miasta żył dzielny Piekarczyk, który powstrzymał atak Krzyżaków na średniowieczny Elbląg. Jednak czy znamy wszystkie zakamarki elbląskiej Starówki? Te będzie można poznać już w najbliższą niedzielę, 4 lipca, od 10, na Starym Mieście, podczas specjalnej Gry Miejskiej.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz z Urzędem Miejskim i Elbląskim Klub Orienteeringu Gryf zapraszają na specjalną Grę Miejską „Zagadki Starówki”, która to będzie jednocześnie spacerem na orientację. Zasady udziału są bardzo proste. W tej zabawie najbardziej będzie liczyła się umiejętność odnalezienia się w warunkach Starego Miasta oraz rozwiązywania zagadek. Imprezę rozpoczynamy od stawienia się w biurze zawodów, które od 9:00 będzie znajdowało się przy Bramie Targowej. Każdy uczestnik otrzyma wtedy mapę z zaznaczonymi punktami oraz listę pytań, na które będzie musiał odpowiedzieć w czasie spaceru śladami dzielnego Piekarczyka, który 500 lat temu uratował Elbląg. Przy każdym punkcie na mapie znajduje się odpowiedź na przypisane do tego punktu pytanie. Trzeba więc znaleźć właściwy punkt, uważnie się rozejrzeć, co się przy nim znajduje, a potem zaznaczyć prawidłową odpowiedź na otrzymanej liście. Po odnalezieniu wszystkich punktów i udzieleniu odpowiedzi należy wrócić do biura zawodów. Każdy, kto w ciągu 90 minut odnajdzie wszystkie punkty i prawidłowo odpowie na pytania, otrzyma dyplom potwierdzający udział w zabawie, słodki upominek, a dla najlepszych przewidziano upominki rzeczowe, związane także z jubileuszem czynu Piekarczyka.

To idealna zabawa dla dzieci, dorosłych oraz całych rodzin. Zgłoszenia do Gry można dokonywać w dniu imprezy w biurze zawodów, które mieścić się będzie przy Bramie Targowej i czynne będzie od 9.00 do 12.00. Udział w zabawie jest bezpłatny. Regulamin imprezy, zorganizowanej w ramach „Wakacji z MOSiR-em 2021” dostępny jest na stronie mosir.elblag.eu.