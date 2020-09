Grali w brydża

Regina Wołek i Jerzy Kwoczek zwyciężyli w ostatnim Otwartym Regionalnym Turnieju Par "Elblaskie Lato 2020" w brydża sportowego. W turnieju wzięło udział 10 par.

- Zawody odbyły się w miłej,kameralnej atmosferze,integrującej przyjaciół brydża. Od startu do mety zaprezentowaliśmy kunszt we wszystkich elementach sztuki brydżowej. Pierwsze skrzypce grała Pani Regina a ja byłem jej asystentem co zaowocowało wspaniałym finiszem,miejscem na szczycie podium i spektakularnym zwycięstwem.Bardzo się cieszę ze byłem częścią tego sukcesu - mówił po turnieju Jerzy Kwoczek, brydżysta z Gronowa Górnego.

Para Regina Wolek i Jerzy kwoczek zdobyła 38,42 impów zdecydowanie wyprzedzając rywali. Drugie miejsce przypadło duetowi Bogdan Jabłoński - Marek Lichocki (26,50 impów), trzecie miejsce na podium zajęli Zbigniew Samborski i Marek Serdyński (24,58 impów). W finale startowało 10 par.