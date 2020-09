Gramy dla Erwiny Ryś-Ferens

W najbliższą niedzielę odbędzie się towarzyski mecz piłki nożnej, w której Oldboje Olimpii Elbląg zmierzą się z Przyjaciółmi Sportu. Celem meczu jest nagłośnienie zbiórki pieniędzy, jaka jest prowadzona dla pochodzącej z Elbląga Erwiny Ryś-Ferens, wybitnej łyżwiarki szybkiej, która obecnie walczy z ciężką chorobą. Zobacz film.

Mecz Oldbojów Olimpii z Przyjaciółmi Sportu odbędzie się w niedzielę (13 września) na stadionie miejskim w Elblągu przy ul. Agrykola. Początek o godz. 16. Jako pierwsi na boisku zmierzą się młodzi piłkarze ZKS Olimpii Elbląg, klubu w którym sportową karierę rozpoczynała Elwira Ryś-Ferens. Po nich na boisko wybiegną Oldboje Olimpii Elbląg i Przyjaciele Sportu. Spotkanie będzie trwało 2x30 minut. W przerwie meczu na pobliskim torze łyżwiarsko-wrotkarskim Kalbar byli i obecni łyżwiarze szybcy na wrotkach przejdą symboliczne pięć kółek dla Erwiny Ryś-Ferens.

Honorowy patronat nad niedzielnym wydarzeniem objął prezydent Elbląga Witold Wróblewski. Transmisja ze spotkania odbędzie się na serwisie internetowym www.tvcom.pl.

- Witam serdecznie moje ukochane miasto, Elbląg. Chciałam serdecznie podziękować organizatorom za zrealizowanie tak pięknego festynu. Naprawdę nie spodziewałam się, bardzo się wzruszyłam, szczególnie, że odbywa się to na moim stadionie, Olimpii Elbląg, na którym zaczynałam swoją karierę sportową. Życzę wszystkim udanej zabawy, wszystkiego dobrego – mówi Erwina Ryś-Ferens.

Urodzona w Elblągu Erwina Ryś-Ferens to jedna z najwybitniejszych polskich zawodniczek w łyżwiarstwie szybkim. Obecnie walczy z ciężką chorobą.

- Rak kości odebrał jej to na czym swoją karierę zbudowała, silne nogi. Rak mocno się rozgościł i odebrał możliwość chodzenia. Mama nie czuje nóg i wymaga całodobowej opieki – informuje jej rodzina. - Niezbędna jest rehabilitacja i dostosowanie mieszkania do potrzeb osoby leżącej i na wózku (min. łóżko ortopedyczne, łazienka dla niepełnosprawnych). Tak jak kiedyś mama dawała z siebie wszystko dla Polski, teraz ona potrzebuje pomocy, aby umożliwić jej codzienne funkcjonowanie.

Podczas sportowej kariery Erwina Ryś-Ferens reprezentowała barwy Olimpii Elbląg, a później Marymontu Warszawa. Trzy razy była brązową medalistką mistrzostw świata w łyżwiarstwie szybkim (Lake Placid 1978, Heerenveen 1985 i Skien 1988), cztery razy reprezentowała nasz kraj na igrzyskach olimpijskich (Innsbruck 1976, Lake Placid 1980, Sarajewo 1984, Calgary 1988). Zdobyła aż 83 tytuły mistrzyni Polski.

Informację o zbiórce pieniędzy na rzecz Erwiny Ryś-Ferens oraz wpłaty można dokonać pod tym adresem internetowym

Uwaga! Podczas meczu obowiązują obostrzenia sanitarne. Oprócz zachowywania odpowiednich odstępów, każdy uczestnik powinien pamiętać o zabraniu ze sobą maseczki lub przyłbicy ochronnej. Na terenie obiektu znajdować się będą dozowniki z płynem dezynfekującym.

Organizatorzy meczu: Urząd Miejski w Elblągu, Starostwo Powiatowe w Elblągu, Oldboje Olimpii Elbląg, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu, ZKS Olimpia Elbląg.

Współorganizatorzy: Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej, Grupa Ratowniczo-Interwencyjno-Zabezpieczeniowa „BIELIK”, Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków.