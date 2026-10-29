Halloween Ice-Party już jutro!

Duchy, czarownice, wampiry i inne mroczne postacie szykują się do przejęcia Lodowiska Helena! Już jutro, w piątek 30 października, odbędzie się Halloween Ice-Party, czyli jedna z najbardziej klimatycznych ślizgawek w roku. Przygaszone światła, upiorne rytmy, konkursy z nagrodami i halloweenowe przebrania – wszystko wskazuje na to, że czeka nas strrrasznie dobra zabawa!

W piątkowy wieczór dobrze znana tafla lodowiska zmieni swoje oblicze. Odpowiednią atmosferę stworzą halloweenowe dekoracje, efekty świetlne i muzyka. Nie zabraknie okazji do wspólnej zabawy, a na lodzie z pewnością pojawią się postacie, których na co dzień raczej nie spotykamy podczas ślizgawek.

Kostiumy mile widziane! Im bardziej pomysłowe, tym lepiej. Możecie wcielić się w ulubionych bohaterów horrorów, filmów i seriali albo postawić na klasyczne halloweenowe przebrania. Warto uruchomić wyobraźnię, ponieważ podczas imprezy zaplanowano konkursy z nagrodami. Nie zabraknie również halloweenowych zagadek, które sprawdzą Waszą wiedzę o mrocznych zwyczajach, filmach i popkulturze.

Na Halloween Ice-Party przygotowano dwie ślizgawki: o godz. 19:10 i 20:15.

Ceny biletów:

bilet normalny – 15 zł, 12 zł („wElblągu”) lub 11 zł (Elbląska Karta Dużej Rodziny);

bilet ulgowy – 11 zł, 9 zł („wElblągu”) lub 7 zł (Elbląska Karta Dużej Rodziny).

Osoby, które nie posiadają własnego sprzętu, mogą skorzystać z wypożyczalni łyżew prowadzonej przez Klub Sportowy Orzeł. Koszt wypożyczenia jednej pary wynosi 13 zł.

Nie macie jeszcze planów na piątkowy wieczór? Zbierzcie znajomych, przygotujcie przebrania i wpadnijcie na Lodowisko Helena. Czeka Was wyjątkowa atmosfera, sporo dobrej muzyki i zabawa, która potrafi przyprawić o dreszcze!