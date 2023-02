Halowy turniej piłkarski MOSiR

Warto rozpocząć piłkarską wiosnę z MOSiR-em. Na zewnątrz jeszcze jest chłodno, ale w Hali Sportowo-Widowiskowej będzie gorąco, a to za sprawą amatorskiego turnieju halowego, który rozegramy 12 marca (niedziela). Zbierz drużynę i wyślij zgłoszenie. Do wygrania medale i puchary, a liczba miejsc ograniczona.

Turnieje halowe cieszą się dużą popularnością. Piłka nożna w tej odmianie zyskuje coraz więcej sympatyków, także w Elblągu. Oprócz tego dostarcza mnóstwa emocji i jest bardzo widowiskowa.

Zachęcamy więc wszystkich fanów halowego grania do wzięcia udziału w naszym amatorskim turnieju. Ruszamy w niedzielę, 12 marca, o godzinie 10:00, w Hali Sportowo-Widowiskowej MOSiR w Elblągu. W turnieju może wziąć udział od 6 do 8 zespołów. W przypadku 6 drużyn rozgrywki przeprowadzone będą systemem „każdy z każdym”. W przypadku 7 lub 8 – rywalizacja odbędzie się w dwóch grupach, po których odbędzie się faza pucharowa, mecz o trzecie miejsce i finał. W każdej ekipie możne znajdować się nie więcej niż 10 zawodników. Gramy w oparciu o zasady piłki halowej, aczkolwiek nie będzie wielu typowych dla futsalu elementów, jak zatrzymywanie czasu w trakcie całego spotkania czy akumulowanych fauli. Mecze będą trwały dwa razy po 6 minut. W turnieju mogą wziąć udział zawodnicy od 15 roku życia (osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć zgodę rodzica/opiekuna – pobierz). Szczegółowy regulamin dostępny jest tutaj.

Aby zarejestrować drużynę należy wypełnić zgłoszenie, za pomocą formularza Google i opłacić wpisowe, w kwocie 150 zł za zespół. Zgłoszenia przyjmowane będą do 9 marca (lub do osiągnięcia limitu chętnych). Spotkania prowadzone przez dwóch sędziów będą odbywały się na boisku do piłki ręcznej.