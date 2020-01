Hanza druga w elbląskim turnieju

Pierwsza drużyna Hanzy Elbląg zajęła drugie miejsce w turnieju Hanza Cup rozgrywanego dziś w hali MOS. Ich młodsze koleżanki na tym samym turnieju uplasowały się na 7. miejscu. Najwięcej bramek dla elblążanek strzeliły Dorota Proch i Julia Klonowska, które po 4 razy pokonały bramkarki rywali. Zobacz zdjęcia z turnieju.

Piłkarki Hanzy Elbląg 2020 rok rozpoczęły od turnieju o puchar prezydenta Elbląga. Elblążanki wystawiły dwa zespoły: pierwsza drużyna trafiła do grupy z Pogonią Tczew, pierwszą drużyną Stomilanek Olsztyn i GKS-em Żukowo. Już pierwszy mecz z drużyną z Olsztyna pokazał, że Hanza zamierza potrzymać dobrą passę z turniejów halowych rozgrywanych w przerwie zimowej. Przypomnijmy: elblążanki wygrały już turniej w Malborku, a koniec 2019r. uczciły drugim miejscem w Żukowie.

Wracając do turnieju: pierwszy zespół Stomilanek został pokonany 3:0, drugim rywalem była Pogoń Tczew. Zawodniczki z Tczewa zdołały strzelić naszym dziewczynom dwie bramki, ale same straciły pięć. Najbliżej pokonania Hanzy był GKS Żukowo, z którym mecz zakończył się remisem 1:1. A taki wynik premiował elblążanki do gry w półfinale z pierwszego miejsca w grupie.

Druga drużyna Hanzy (złożona z juniorek) trafiła do grupy z Polonią Markusy, drugim zespołem Stomilanek oraz Unifreeze Górzno. Młode piłkarki poradziły sobie zaskakująco dobrze: bezbramkowo remisując z Polonią i Stomilankami. W trzecim meczu nie zdołały jednak postawić się Unifreeze Górzno, który górował nad elblążankami wyszkoleniem i fizycznością. Ostatecznie juniorki Hanzy przegrały 0:8.

W fazie pucharowej juniorki Hanzy w meczu o miejsca 5-6 uległy pierwszej drużynie Stomilanek 0:1. 7. miejsce w turnieju elblążanki zapewniły sobie na dwie minuty przed końcem swojego ostatniego meczu z Polonią Markusy Bramkarkę rywalek pokonała Julia Markowska zdobywając honorową bramkę dla swojej drużyny.

Pierwszy zespół Hanzy w półfinale nie miał problemu z pokonaniem drugiej drużyny Stomilanek. Elblążanki zaaplikowały swoim rywalkom cztery bramki, nie tracąc żadnej i zameldowały się w finale, gdzie czekał na nich już Unifreeze Górzno – zespół, który do tej pory nie stracił żadnej bramki.

Kluczem na faworyzowany Unifreeze miały okazać się kontry. Elblążanki nie przestraszyły się faworyta i dzięki dobrej grze w obronie ambitnie walczyły o zwycięstwo w turnieju. Bramkarka Hanzy po raz pierwszy skapitulowała dopiero w 8. minucie. Elblążanki nie zdołały odwrócić losów pojedynku i cały finał przegrały 0:2, ostatecznie zajmując w turnieju drugie miejsce.

- Cieszymy się z występu naszych dziewczyn. Ten sukces jest tym cenniejszy, że nie mamy możliwości trenowania na hali. Mimo to w trzecim turnieju znów zajęliśmy miejsce na podium – mówił po meczu Kamil Zdziech z KKS Hanzy Elbląg.

Dzisiejszy turniej był swoista rozgrzewką przed przygotowaniami do rundy wiosennej. Seniorski zespół został wzmocniony zawodniczkami z regionu. Klub na początku marca chce przeprowadzić tez nabór do grupy juniorskiej.

Prawdopodobnie w przyszłym sezonie nastąpi reorganizacja III ligi polegająca na organizacji jednych rozgrywek na tym szczeblu rozgrywek dla zespołów z województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

Ostateczna kolejność turnieju Hanza Cup:

1) Unifrezee Górzno

2) Hanza I Elbląg

3) GKS Żukowo

4) Stomilanki II Olsztyn

5) Pogoń Tczew

6) Stomilanki I Olsztyn

7) Hanza II Elbląg

8) Polonia Markusy

Hanza I Elbląg: Czerwińska, Proch (4), Lewandowska, Sukiennik, Błazuk, Depka (2), Michalska (3), Jurkowska, Klonowska (4), Laskowska

Hanza II Elbląg: Wilczyńska, Denka Oliwia, Kowiako, Śliwińska, Roman, Fijałkowska, Szandrocha, Firgolska, Domańska, Denka Amelia, Markowska (1)