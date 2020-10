Hokeistka z Elbląga na Mistrzostwach Europy

Z radością informujemy, że Maja Brzezińska otrzymała powołanie do kadry seniorskiej reprezentacji Polski w hokeju na lodzie i powalczy w Mistrzostwach Europy w hokeju na lodzie. To bardzo duże wyróżnienie dla piętnastoletniej Mai, która pierwsze kroki na łyżwach stawiała w elbląskich Wikingach.

To w Wikingach nauczyła się jeździć na łyżwach, prowadzić krążek, strzelać bramki i grać w hokeja. Jeszcze w zeszłym sezonie występowała w barwach UKS Wikingowie w rozgrywkach ligowych KPOZHL w kategorii Żak Starszy, strzeliła 20 bramek i zaliczyła 11 asyst dla elbląskich Wikingów.

Od dwóch sezonów gra także w seniorskiej lidze kobiet hokeja na lodzie w klubie GKS Stoczniowiec. Może pochwalić się tytułem wicemistrza Polski z dorobkiem czterech bramek i jednej asysty za poprzedni sezon w lidze kobiecej. W zeszłym roku, jeszcze w rezerwie juniorskiej kadry polskiej, w tym roku już w stałym składzie reprezentacji Polski juniorek. To właśnie na wrześniowym zgrupowaniu kadry zauważył ją trener seniorek Tomasz Marznica i powołał do seniorskiego składu. Przed Mają trudny rok, we wrześniu rozpoczęła naukę w III LO w Elblągu, na co dzień trenuje w gdańskim Stoczniowcu i elbląskich Wikingach, dodatkowo uczestniczy w comiesięcznych zgrupowaniach kadry juniorskiej, w weekendy gra mecze ligowe seniorskiej ligi kobiet oraz młodzieżowego młodzika, a teraz dojdą jej jeszcze zgrupowania seniorskie.

Kto zna tę niesamowitą dziewczynę, na pewno powie, że da radę!. Majka to Majka, zwariowana dziewczyna, która niczego się nie boi i nie ma na nią mocnych. Trzymamy za nią kciuki.