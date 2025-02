Hokejowe derby Pomorza w Elblągu!

W Elblągu odbędą się hokejowe derby Pomorza w I lidze. Na lodowisku przy Karowej 15 lutego o godz. 18.15 zmierzą się FUDEKO GAS Gdańsk i MKS Sokoły Toruń. Ten mecz może przesądzić o awansie gdańskiej drużyny do play off.

Aby znaleźć się w najlepszej ósemce ligi, FUDEKO potrzebuje zwycięstwa oraz porażki zespołu KS Cracovia. Mecz rozegrany zostanie w Elblągu, rodzinnym mieście Jakuba Wali, kapitana drużyny i jednego z trenerów UKS Wikingowie Elbląg.

- To doskonała okazja, by elbląscy kibice mogli zobaczyć go w akcji i wesprzeć gdańską drużynę w najważniejszym spotkaniu sezonu – zachęcają organizatorzy spotkania, dodając że zespół FUDEKO GAS Gdańsk rusza z inicjatywą #600NATORUŃ, której celem jest zebranie 600 kibiców na trybunach lodowiska „Helena”!

Bilety na mecz są dostępne tutaj.