Hubercie, możesz na nas liczyć

Fot. MOSiR

Na polanie z wiatami zrobiło się tłoczno, głośno, ruchliwie i wesoło. To wszystko za sprawą sportowych zawodów, których ideą było zebranie środków na rzecz potrzebującego naszej pomocy Huberta z Elbląga. Ten mały bohater każdego dnia walczy z bólem i słabościami, a mimo to codziennie zaraża wszystkich uśmiechem i miłością do świata i ludzi. Zobacz zdjęcia.

Mistrzostwa Elbląga w biegach przełajowych stały się okazją do odwdzięczenia się chłopcu i pomocy w procesie rehabilitacji. Chętnych do niesienia pomocy było mnóstwo, a na miejscu, oprócz biegaczy i kibiców, zameldowało się szerokie grono sponsorów, którzy zadbali o dodatkowe atrakcje oraz wsparcie energetyczne. Sportowa część wydarzenia rozpoczęła się od biegów dziecięcych, podzielonych na kategorie wiekowe. Tutaj nie liczył się najlepszy czas, a przede wszystkim dobra zabawa oraz uczestnictwo w charytatywnej inicjatywie, za co każdy otrzymywał pamiątkowy medal. W tej ceremonii towarzyszył nam Piotruś, któremu poświęcona została ubiegłoroczna edycja biegów. Fot. MOSiR O godz. 11 wystartowali biegacze mierzący się z 5-kilometrowym dystansem wiodącym szlakami miejskiego lasu. Najszybszy okazał się Jory Teixeira (SKLA Sopot), który do pokonania pętli potrzebował 17 minut i 3 sekund. Na drugim miejscu podium stanął Michał Trębacz (17:56), a za nim Artem Maltsev (19:02) z KlugeTeam. Natomiast z biegiem na 10 kilometrów najlepiej poradził sobie Michał Telepski (Browery Team / Null), który linię mety przekroczył z czasem 48 minut i 9 sekund. Drugi najlepszy wynik (50:17) osiągnął Arkadiusz Wicenbach (Pruszcz Biega), a na trzecim miejscu uplasował się elblążanin Bartosz Wojciechowski (Meble Wójcik) z czasem 50:29. Ci zawodnicy, a także najlepsi w poszczególnych kategoriach wiekowych, otrzymali pamiątkowe puchary, a także prezenty z rąk sponsorów wydarzenia. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim biegaczom oraz wszystkim osobom dokładającym cegiełkę do zbiórki na rzecz Huberta. Za rok ponownie będziemy pomagać. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie „Wystarczy jeden uśmiech” w Elblągu, a współorganizatorami: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu oraz Bartnicki Team Elbląg.

MOSiR, Stowarzyszenie „Wystarczy jeden uśmiech”