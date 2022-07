Hulaj-nóżka dla dzieci na Kalbarze

Wszystkie dzieci, które lubią jeździć na rowerkach biegowych i hulajnogach - zapraszamy Was i Waszych rodziców na wyjątkową imprezę. Kręćcie z nami kółeczka na Torze Kalbar, a otrzymacie pamiątkowe medale za udział w zawodach pełnych emocji. Startujemy w sobotę (30 lipca) o godzinie 11. Obowiązują zapisy, a udział jest bezpłatny.

Hulaj-nóżka to już druga edycja imprezy, zorganizowanej przez MOSiR w Elblągu, dla wszystkich dzieci do 12 lat. Podczas zawodów odbędą się starty na rowerkach biegowych i hulajnogach, w różnych kategoriach wiekowych, a także na różnych trasach. Najważniejsza będzie jednak przede wszystkim dobra i bezpieczna zabawa.

Imprezę rozpoczną mali cykliści, poruszający się na rowerkach biegowych. Oni pojadą na dystansie 150 metrów. Później na torze pojawią się najmłodsi amatorzy hulajnóg. Dla nich przygotowano trasy 200 i 333 metrowe (1 okrążenie na torze). Wszystkie dzieci będą startować wspólnie w danej kategorii wiekowej (system startów będzie jednak zależał od liczby osób w danej kategorii). Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal, a trójka najszybszych w danej kategorii także dodatkową niespodziankę.

Zgłoszenia do zawodów ,,Hulaj-nóżka” przyjmowane są do piątku, 29 lipca, do godz. 12:00, poprzez wypełnienie formularza Google. Obowiązywać będzie limit uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń. W dniu zawodów także będzie możliwość zapisania się, gdy będą jeszcze wolne miejsca.

Szczegóły imprezy dostępne są w regulaminie tutaj.

Program zawodów:

10:00-11:00 – Biuro Zawodów, punkt informacyjny, zapisy, wydawanie numerów

10:45-10:55 – Otwarcie zawodów, przywitanie uczestników, odprawa techniczna

11:00-11:30 – start dzieci na rowerkach biegowych (dzieci do 2 lat) i dekoracja (dopuszcza się start z rodzicami/opiekunami)

11:35 – start dzieci na hulajnogach w poszczególnych kategoriach wiekowych (dzieci 3-4 lata, dopuszcza się start z rodzicami/opiekunami, 5-6 lat, 7-8 lat, 9-10 lat, 11-12 lat) i dekoracja