Hulaj-Nóżka - na rowerkach i hulajnogach po medal

Zapraszamy wszystkie dzieci, które lubią jeździć na rowerkach biegowych i hulajnogach, na kolejną edycję Hulaj-Nóżki! Już 7 lipca (wtorek) na Torze Kalbar czeka nas dużo dobrej zabawy, za udział w której każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal oraz słodki upominek. Obowiązują zapisy online, a udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Hulaj-Nóżka to impreza organizowana przez MOSiR w Elblągu dla wszystkich dzieci do 12. roku życia. Podczas zawodów odbędą się przejazdy na rowerkach biegowych i hulajnogach, w różnych kategoriach wiekowych i na różnych dystansach.

Imprezę rozpoczną mali cykliści na rowerkach biegowych, którzy pokonają dystans 150 metrów. Następnie na torze pojawią się miłośnicy hulajnóg, dla których przygotowano trasy o długości 200 i 333 metrów (1 okrążenie na torze). Wszystkie dzieci będą startować wspólnie w danej kategorii wiekowej, jednak szczegółowy system startów będzie zależny od liczby uczestników. Każdy zawodnik otrzyma pamiątkowy medal oraz drobny, słodki upominek.

Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są poprzez formularz Google do 6 lipca (poniedziałek), do godz. 12:00 lub do osiągnięcia limitu miejsc (150). Zachęcamy rodziców do wcześniejszego wydrukowania i wypełnienia oświadczenia niezbędnego do udziału dziecka w wydarzeniu. Zapisy w dniu imprezy będą możliwe wyłącznie w przypadku wolnych miejsc na liście startowej.

Program zawodów (dekoracje uczestników po każdej kategorii):

16:00-16:45 – otwarcie biura zawodów (punkt informacyjny, zapisy, wydawanie numerów)

16:55 – otwarcie zawodów, przywitanie uczestników, odprawa techniczna

17:00-17:30 – start dzieci do 2 lat na rowerkach biegowych (dopuszcza się start z opiekunem)

17:35 – 18:35 – starty dzieci na hulajnogach w poszczególnych kategoriach wiekowych (3-4 lata dopuszcza się start z opiekunem, 5-6 lat, 7-8 lat, 9-10 lat, 11-12 lat)

18:45 – przewidywane zakończenie imprezy

Szczegóły dostępne są w regulaminie.

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