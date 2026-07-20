Hulaj Nóżka przeniesiona

Bardzo nam przykro, ale prognozy pogody po raz kolejny nie są dla nas łaskawe. W trosce o komfort i przede wszystkim bezpieczeństwo wszystkich uczestników podjęliśmy trudną decyzję o ponownym przełożeniu zawodów Hulaj Nóżka.

Nowy termin wydarzenia: 29 lipca

W związku ze zmianą terminu otworzymy zapisy od nowa, aby osoby, które nie mogły wziąć udziału w poprzednim terminie, również miały szansę dołączyć do wydarzenia. Szczegóły dotyczące zapisów podamy już wkrótce.

Dziękujemy za Waszą cierpliwość, wyrozumiałość i wsparcie. Plus jest taki, że macie jeszcze kilka dodatkowych dni na trening! Liczymy, że 29 lipca zobaczymy samych mistrzów hulajnogi!