Hulajnogi na pumptracku

Młodych miłośników jazdy na hulajnogach zapraszamy do spędzenia aktywnego popołudnia na torze pumptrack przy ulicy Kłoczowskiego na osiedlu Nad Jarem. Wyścigi na hulajnogach odbędą się w czwartek (4 sierpnia). Zapisy na zawody będą przyjmowane na miejscu od godz. 16. Niezbędna jest zgoda rodzica na udział w wydarzeniu.

Niedawno powstałe elbląskie pumptracki już przyciągają dzieci i młodzież z całego Elbląga i okolic. To właśnie dla miłośników hulajnóg, którzy korzystają z torów, przygotowane zostaną zawody – wyścigi na pumptracku przy ul. Kłoczowskiego na osiedlu Nad Jarem. Będzie to pierwsza edycja imprezy, zorganizowanej przez MOSiR w Elblągu, dla młodzieży w wieku od 8 do 18 lat. Podczas zawodów odbędą się indywidualne starty na czas na hulajnogach, z podziałem na 3 kategorie wiekowe. Każdy z uczestników będzie miał dwie próby, a liczył się będzie najlepszy czas. Najważniejsza będzie jednak przede wszystkim dobra i bezpieczna zabawa.

Imprezę rozpoczną o godz. 17 najmłodsi uczestnicy w wieku 8-10 lat (decyduje data urodzenia). Później na torze pojawią się średni amatorzy hulajnóg w wieku 11-14 lat, a na koniec najbardziej doświadczeni w wieku 15-17 lat (zawodnik w dniu zawodów nie może mieć ukończonych 18 lat). Wszyscy uczestnicy będą startować pojedynczo w danej kategorii wiekowej. Każdy uczestnik otrzyma słodki upominek, a trójka najszybszych w danej kategorii także okolicznościowy puchar.

Dla pozostałych dzieci, które nie mogą lub nie chcą wziąć udziału w wyścigach, przygotowana będzie dodatkowa atrakcja – elektryczne gokarty. Będzie można również skorzystać z gier w namiocie gamingowym. Te bezpłatne atrakcje zapewni firma spawalnicza i biuro pracy WAITW, właściciel Gaming Room oraz sklepu z rowerami elektrycznymi E-Bike.

Zgłoszenia do zawodów „Pumptrack – wyścigi na hulajnogach” przyjmowane będą w dniu imprezy, 4 sierpnia od godziny 16:00 w biurze zawodów przy pumptracku na ulicy Kłoczowskiego. Udział w imprezie jest bezpłatny.

Szczegóły imprezy dostępne są w regulaminie. Aby wziąć udział w zawodach niezbędne jest dostarczenie zgody rodzica/opiekuna prawnego. Formularz zgody dostępny jest tutaj. Będzie możliwość wypełnienia formularza na miejscu w biurze zawodów.

Przypominamy także o pozostałych imprezach organizowanych w ramach programu Wakacje z MOSiR-em.