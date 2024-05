I LO mistrzem województwa w koszykówce

Reprezentacja I Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu wygrała Wojewódzką Licealiadę Szkolnego Związku Sportowego w koszykówce dziewcząt. W finale w Nidzicy pokonały tamtejszy Zespół Szkół Ogólnokształcących 36:34.

- Droga do zwycięstwa była długa. Ostatecznie po meczu Elbląg - Działdowo i zwycięstwie 42:19 nasze koszykarki zajęły pierwsze miejsce i otrzymały możliwość walki o mistrzostwo województwa. Finałowy mecz rozegrany w Nidzicy pomiędzy gospodarzami ZSO Nidzica a I LO Elbląg zakończył się naszym zwycięstwem 36:34 - mówi trener Bogusław Milusz.

I LO w Elblągu reprezentowały: Kinga Maj, Karina Czurak, Anna Zyzek, Aleksandra Gocek, Wiktoria Nowicka, Katarzyna Mital, Zuzanna Kamińska, Kornelia Gibas.

- Swoją przygodę z koszykówką rozpoczęłyśmy już w Szkole Podstawowej nr 11 w Elblągu. Grałyśmy wspólnie cztery lata, odnosząc mnóstwo sukcesów, jak i porażek. Niektóre z nas trenują do dziś. Teraz jesteśmy razem w szkole ponadpodstawowej - mamy bardzo dobry skład. Co roku wygrywamy międzyszkolne rozgrywki, tzw. Licealiady. Na finałach wojewódzkich wygrałyśmy oba mecze. W pierwszym meczu oszczędzałyśmy siły, ponieważ czekał nas tego samego dnia kolejny. Ten drugi mecz z reprezentantkami z Nidzicy wygrałyśmy tylko 2 punktami. Od samego początku rywalki narzuciły szybkie tempo. W pewnym momencie przegrywałyśmy 7:17, ale zmieniłyśmy taktykę i układ obrony. Byłyśmy bardzo zdeterminowane, więc nadrobiłyśmy punkty i do samego końca utrzymałyśmy przewagę – opowiada Kinga Maj.

Gratulujemy sukcesów naszym młodym koszykarkom. Trzymamy kciuki za ich kolejne sukcesy.