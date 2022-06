II edycja Skate Park Show zakończona

Warsztaty z jazdy na hulajnodze, konkursy na najlepsze triki, nagrody oraz pokaz umiejętności jednych z najlepszych riderów w kraju. Wszystkie te atrakcje zobaczyliśmy podczas drugiej edycji Skate Park Show, który przyciągnął dużą uwagę kultury skate w naszym mieście. Zobacz zdjęcia.

Jeszcze zanim oficjalnie rozpoczęliśmy imprezę, na kilka godzin przed startem, na miejscu zebrało się mnóstwo młodych uczestników, którzy z niecierpliwością wyczekiwali inauguracji i przybycia gości specjalnych – Olafa Żołny oraz Filipa Lorenca, a więc postaci bardzo dobrze znanych na polskiej scenie jazdy na hulajnodze wyczynowej. Świadczy to nie tylko o dużym zainteresowaniu wydarzeniem, ale także rozwoju tej dyscypliny w naszym mieście i potrzebie organizacji tego typu inicjatyw.

Impreza została podzielona na trzy bloki: warsztatowe, konkursowe oraz pokazowe. Olaf z Filipem poświęcili dla każdej z grup (podstawowa, średniozaawansowana, zaawansowana) po 30 minut, dzieląc się ważnymi wskazówkami oraz instruując, w jaki sposób należy podszkolić swój warsztat umiejętności. Wziąć udział mógł każdy, kto wyraził chęć, ale warunkiem była jazda w kasku.

Po części instruktażowej przyszedł czas na konkursy na najefektowniejsze popisy umiejętności, a najciekawsze z nich zostały później nagrodzone prezentami przygotowanymi przez MOSiR do spółki ze sponsorem wydarzenia, firmą WAITW – właścicielem E-Bike oraz Gaming Room. Do zdobycia były kaski, plecaki, worki, koszulki, pendrive oraz karty-wejściówki do Gaming Room. Wydarzenie zwieńczył pokaz Olafa Żołny i Filipa Lorenca, którzy zaprezentowali swój szeroki wachlarz umiejętności, robiąc efektowne salta i wszelkiego rodzaju triki.

Na terenie obiektu przygotowana została także mała strefa gastronomiczna oraz e-sportowa. W zabiciu głodu pomagały przepyszne kolby kukurydzy, a miłośnicy konsol do gier mogli skorzystać z platform PlayStation5 oraz Nintendo, przygotowanych przez Gaming Room.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą bezpłatnych atrakcji podczas Wakacji z MOSiR-em.