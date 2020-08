II Elbląski Aquathlon zakończył Wakacje z MOSiR-em

Prawie 60 młodych zawodników wystartowało w II Elbląskim Aquathlonie, który w sobotę, 29 sierpnia, odbył się w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka oraz na stadionie przy ul. Moniuszki. Zawody były jednocześnie zakończeniem akcji „Wakacje z MOSiR-em".

Najpierw pływanie, następnie krótka wizyta w strefie zmian, po czym można było już wyruszyć na trasę biegową. Tak wyglądał scenariusz II edycji Elbląskiego Aquathlonu, czyli zawodów w pływaniu i bieganiu dla dzieci. Na starcie stanęło prawie 60 młodych miłośników sportu, a dla większości z nich, największym przeżyciem nie było zdobycie pierwszego miejsca, a sam udział w imprezie. Młodych sportowców dopingowali dzielnie nie tylko rodzice, a często także całe rodziny. Mimo zmęczenia, na twarzach dzieci najczęściej gościły uśmiech i duma z ukończenia zawodów.

- W dzisiejszej imprezie wzięło udział niemalże 60 dzieci od 4 do 12 roku życia - informuje Natalia Szrama z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. - Wszyscy zawodnicy najpierw pływali, a następnie biegali. Najmłodsze dzieci miały do pokonania długość jednego basenu oraz do przebiegnięcia trasę 200 metrów. Najstarsi pływali 8 basenów oraz biegli 1000 metrów.

Zawody składały się z ośmiu serii. W pierwszej wystartowały dzieci najmłodsze, 4 i 5-letnie, w kolejnych seriach 6 i 7-letnie, 8 i 9-letnie, 10 i 11-letnie, a w ostatniej serii dwunastolatkowie. W trzech środkowych kategoriach wiekowych było najwięcej zawodników, więc starty podzielone zostały na dziewczęta i chłopców.

- Wszyscy nasi mali sportowcy dobiegli do mety - mówi Tomasz Kowalski ze Szkoły Pływania Maluchy Pływają. - To była przyjemność obserwować zmagania młodych aquathlonistów. Miło nam, że to wydarzenie cieszyło się tak dużym zainteresowaniem zarówno wśród dzieci, jak i dopingujących ich rodziców i dziadków. Tym bardziej, że pogoda rano mogła sporo osób wystraszyć. Dla nas zaświeciło słońce w momencie, kiedy pierwsze dzieci wystartowały.



Klasyfikacja końcowa:



Dzieci w wieku 4-5 lat, 25m pływania i 200m biegania

1. Szymon Borowy

2. Karolina Bal

3. Antoni Leśniewski

Dziewczynki w wieku 6-7 lat, 25m pływania i 300m biegania

1. Kalina Kaszczuk

2. Julia Jastrzębska

3. Balbina Kaszczuk

Chłopcy w wieku 6-7 lat, 25m pływania i 300m biegania

1. Mateusz Borowy

2. Piotr Grynis

3. Mieszko Laskowski

Dziewczynki w wieku 8-9 lat, 50m pływania i 500m biegania

1. Amelia Kluge

2. Dominika Kołecka

3. Kinga Sawicka

Chłopcy w wieku 8-9 lat, 50m pływania i 500m biegania

1. Mateusz Nowosad

2. Łukasz Waśniewski

3. Franciszek Misiewicz

Dziewczynki w wieku 10-11 lat, 100m pływania i 700m biegania

1. Olga Nitschka

2. Lena Nitschka

3. Julia Leśniewska



Chłopcy w wieku 10-11 lat, 100m pływania i 700m biegania

1. Dominik Jabłoński

2. Piotr Kurczewski

3. Krzysztof Pernach

Chłopcy w wieku 12 lat, 200m pływania i 1000m biegania

1. Hubert Sielicki

2. Maciej Czacharowski



Wszystkie dzieci, które wystartowały w zawodach otrzymały pamiątkowe medale, natomiast najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach wiekowych - puchary.

Zapraszamy do obejrzenia obszernej galerii zdjęć, która dostępna jest na stronie MOSiR.