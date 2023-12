Jak co tydzień: Elbasket wygrywa

Pierwszy raz w tym sezonie koszykarze Basketballu Elbląg przegrali kwartę w meczu III ligi. Ale to tylko statystyczna ciekawostka dzisiejszego meczu z SMS PZKosz Władysławowo. Elblążanie po raz kolejny pewnie sięgnęli po zwycięstwo. Zobacz zdjęcia z meczu.

Tydzień po tygodniu elblążanie inkasują kolejne dwa punkty w drodze do baraży do II ligi. Dziś do Elbląga przyjechała drużyna SMS Polskiego Związku Koszykówki Władysławowo. Dodatkowym smaczkiem dzisiejszego spotkania jest fakt, że dyrektorem władysławowskiego SMS jest Janusz Kociołek, w przeszłości trener koszykówki w Elblągu. „Szkoła Mistrzostwa Sportowego zajmuje się szkoleniem najbardziej utalentowanych zawodników w kraju. Jej absolwenci stanowią o sile PLK oraz seniorskiej reprezentacji Polski. Treningi koszykarskie w SMS PZKosz prowadzi doświadczona grupa trenerska, w skład której wchodzą najlepsi specjaliści od treningu koszykarskiego.“ - napisali elbląscy koszykarze w swoich mediach społecznościowych zapraszając na mecz.

Elblążanie po raz kolejny zakończyli mecz z trzycyfrową zdobyczą punktową. Tym razem licznik drużyny Arkadiusza Majewskiego zatrzymał się na 100. Elbląscy koszykarze znów udowodnili, że średnio pasują do tej ligi. Na brak emocji nie można było narzekać. W czwartej minucie goście niespodziewanie prowadzili 11:6. Wtedy elblążanie włączyli tryb turbo. W pierwszej kwarcie obie drużyny rzuciły 46 punktów, z czego 30 padło łupem gospodarzy. W drugiej kwarcie trwało dobijanie gości, którzy mieli problemy z dziurawieniem elbląskiego kosza. ostatecznie w tej części spotkania zdobyli tylko 8 punktów. Elblążanie - 25 i znów zanosiło się na pogrom rywali.

Tymczasem w czwartej kwarcie koszykarze z Władysławowa zrobili to, co jeszcze nikomu się w tym sezonie się nie udało. Czwarte 10 minut goście wygrali 27:21. Ostatnie słowo należało jednak do Kacpra Jastrzębskiego, który rzutem „za trzy: zdobył punkt nr 100.

W następnej kolejce Basketball zmierzy się w Elblągu z Orką Iława. Prawdopodobnie do najciekawszego meczu w tej rundzie dojdzie dopiero za dwa tygodnie. W Gdańsku podopieczni Arkadiusza Majewskiego zmierzą się ze Szkołą Gortata.

Basketball Elbląg – SMS PZKosz Władysławowo 100:67 (30:16, 25:8, 24:16, 21:27)

Basketball: Zamojski 26, Pawlak 19, Jastrzębski 16 , Bałabuch 11, Prokurat 10, Szuszkiewicz 9 , Sokalski 3, Klonowski 2, Krakowski 2, Niburski 2, Koniczek, Nisztuk