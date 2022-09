Jak na Mistrzostwach Europy zaprezentują się tancerze formacji Jantar Elbląg?

Formacja taneczna Jantar Elbląg reprezentująca Elbląski Klubu Tańca „Jantar” intensywnie przygotowuje się do Mistrzostw Europy Formacji Standardowych w kat. dorośli i młodzież, które odbędą się w Norymbergii w Niemczech. Już w sobotę (24 września) rywalizować będą oni o miano najlepszych w Europie.

Tancerze odbywają ostatnie treningi przed mistrzostwami, podczas których trenerzy Paulina Czyżyk i Piotr Czyżyk dokonują ostatecznych korekt i poprawek. Formacja będzie tańczyć do muzyki kultowego zespołu Queen, a cały program nazywa się Bohemian Rhapsody. Elbląscy kibice mogli go już podziwiać podczas Mistrzostw Polski Formacji Tanecznych, które odbyły się w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, 18 września. Wtedy to elbląska formacja zdobyła tytuł Mistrzów Polski.

Każda z formacji występujących podczas mistrzostw na prezentację swojego układu tanecznego będzie miała maksimum 6 minut. W tym czasie zawodnicy muszą przywitać się z publicznością, zatańczyć i zaprezentować się jak najlepiej.

Na występ formacji składa się wiele technicznych elementów, które powodują, że całość prezentuje się bardzo widowiskowo. Przez większą część występu partnerzy tańczą razem. Elementy najbardziej widowiskowe - podnoszenia, czy partnerowania mogą być prezentowane jedynie w czasie wejścia na parkiet i zejścia z niego formacji. Podczas wykonywania układu tancerze mają jedynie określony czas na to, aby oddalić się od siebie i wykonać dowolną figurę (np. obrót lub inny gest). Jest to najbardziej efektowna część każdego występu.

Mistrzostw Europy Formacji Standardowych w kat. dorośli i młodzież rozpoczynają się w sobotę (24 września) o godz. 10. Rywalami Jantara Elbląg będą: Team Libalforte z Belgii, ASC Göttingen 1846 oraz TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg z Niemiec, Sway of Life zespół A i B z Holandii, TSC Schwarz-Gold Wien oraz TSK Juventus Wien z Austrii, Danza Brno oraz Starlet Brno z Czech.

Członkowie formacji: Nikola Knyszyńska, Wiktoria Szymańska, Kinga Sokalska, Julia Fidut, Agnieszka Jankowska, Marianna Karman, Katarzyna Obrębska, Kamila Kurkowska, Justyna Długołęcka, Karol Ledwosiński, Karol Magalski, Krystian Dolegała, Michał Dreger, Paweł Szreder, Marcel Tworkowski, Nikodem Stańczewski, Bartosz Bloch

Wszystkie informacje o Mistrzostwach Europy w Norymbergii można znaleźć na stronie Mistrzostw.

Warto również przypomnieć występ Formacji Jantar Elbląg, który zapewnił elbląskim tancerzom tytuł Mistrzów Polski.