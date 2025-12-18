Janusz Pająk wyróżniony

Jest trzecim elblążaninem w historii, który został Honorowym Członkiem Szkolnego Związku Sportowego. Janusz Pająk otrzymał ten tytuł za wieloletnią wybitną działalność na rzecz sportu dzieci i młodzieży.

Janusz Pająk jest rodowitym elblążaninem, ma 60 lat. W swojej zawodowej karierze pracował m.in. w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Elblągu, Wojewódzkiej Federacji Sportu, Wojewódzkim Związku Sportowym i Elbląskim Szkolnym Związku Sportowym, najpierw jako wiceprzewodniczący, a od 2002 r. do dzisiaj – jako przewodniczący.

Był członkiem zarządu głównego Szkolnego Związku Sportowego, działaczem lekkoatletyki i unihokeja, organizatorem wielu imprez sportowych, m.in. Krajowego Finału w Sztafetowych Biegach Przełajowych, Mistrzostw Polski seniorów w biegach przełajowych, Finałów Krajowych w Halowej Piłce Nożnej Wiejskich Szkół Podstawowych, zlotów Młodzieżowych Animatorów Sportu czy Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej i wielu innych. Za jego sprawą w Elblągu od 30 lat organizowany jest Ogólnopolski Festiwal Unihokeja dzieci i młodzieży, w którym co roku bierze udział około 1000 młodych sportowców z całego kraju.

Za swoją działalność był odznaczony m.in. złotą odznaką Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej, medalem Za Zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego, honorową odznaką Polskiej Związku Lekkiej Atletyki. Właśnie został wyróżniony tytułem Honorowego Członka Szkolnego Związku Sportowego, o czym mówi uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów SZS w Rzeszowie. Jest trzecią osobą z Elbląga w historii, która otrzymała takie wyróżnienie. Wcześniej trafiły one do Witolda Truszkowskiego, odkrywcy talentu medalistki igrzysk olimpijskich Elżbiety Dulskiej-Krzesińskiej i Mieczysława Pleśniaka, prekursora piłki ręcznej w Elblągu, który wychował wielu przyszłych uczestników igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata w tej dyscyplinie sportu.

