Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego

Bez Wiktora Franca musieli sobie radzić w Warszawie tenisiści stołowi Mlexera Elbląg. Elblążanie dobrze weszli w mecz i pokonali miejscową Spójnię.

Jeszcze w piątek nic nie zapowiadało kłopotów przed dzisiejszym meczem Spójni Warszawa z Mlexerem Elbląg. W sobotę... najbardziej skuteczny zawodnik warmińsko - mazursko - mazowieckiej II ligi Wiktor Franc na treningu skręcił kostkę. Skończyło się na wizycie w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, ale ze względów zdrowotnych występ elbląskiego zawodnika w dzisiejszym meczu był wykluczony. Wiktor Franc pojawił się na zbiórce przed meczem i pojechał do Warszawy wspierać kolegów w walce o zwycięstwo.

Wolne miejsce przy stole zajął Wojciech Chrząszcz. Spójnia pierwszą rundę zakończyła na piątym miejscu. Mając w pamięci ciężki mecz w grudniu można było spodziewać się ciekawego pojedynku. Cel Mlexera był jeden: wygrać i zachować kontakt z liderującym KTS Nowy Dwór Mazowiecki.

Od pierwszego serwu elblążanie „weszli“ na rywali nie dając im odrobiny oddechu. Efekt: 4:0 po pierwszym bloku singli. Masz po dwa punkty rozpoczął Piotr Kołaciński, który w trzech setach pokonał Marka Łuczaja. Na drugim stole Ryszard Grzelak zdobył punkt na Janie Adamiaku. Warto zwrócić uwagę na dwa ostatnie sety, które zakończyły się „na przewagi“. Podobnie było w starciu Andrzeja Makowskiego z Mateuszem Niedzielskim. Elblążanin pierwszego seta przegrał, dwa kolejne wygrał „na przewagi“, a w czwartym dokończył dzieła. Gospodarze nie zamierzali tanio sprzedać skóry. pojedynek Wojciecha Chrząszcza z Karolem Matyjkiem trwał pięć setów. Pierwszy set tenisista Mlexera wygrał do 13, w drugim poszedł za ciosem i było już 2:0. I... w dwóch kolejnych setach zawodnik Spójni doprowadził do remisu. Piąta część miała emocjonujący przebieg, ostatecznie skończyło się sukcesem Mlexera do 9.

W deblach podział punktów. Na drugim stole Piotr Kołaciński z Wojciechem Chrząszczem w czterech setach rozprawili się z Karolem Matyjkiem i Cezarym Walichnowskim. Na pierwszym... po dwóch setach Ryszard Grzelak i Andrzej Makowski przegrywali 0:2 z Markiem Łuczajem i Mateuszem Niedzielskim. I kiedy wydawało się, że elblążanie nie są w stanie nawiązać walki, ci niespodziewanie doprowadzili do remisu. Piąty set dla gospodarzy, którzy w ten sposób zdobyli pierwszy punkt w meczu.

Po deblach elblążanie mieli już zapewniony jeden punkt w tabeli II ligi. Drugi zapewnił im Ryszard Grzelak. kapitan elbląskiego zespołu w trzech setach pokonał Karola Matyjaka. Cel wyjazdu do Warszawy - 2 punkty został osiągnięty w samą porę. W kolejnych grach punkty zdobywali już tylko gospodarze.

W następnej kolejce (26 marca) Mlexer w Budkach Piaseckich zmierzy się z miejscową Tęczą.

Spójnia Warszawa - Hotel Kahlberg EKS Mlexer Elbląg 4:6

Mlexer: Grzelak (2), Kołaciński (1,5), Chrząszcz (1,5) Makowski (1)

Marek Łuczaj - Piotr Kołaciński 0:3 (-3, -3, -6)

Jan Adamiak - Ryszard Grzelak 1:3 (-6, -6, 11, -11)

Mateusz Niedzielski - Andrzej Makowski 1:3 (7, -11, -10, -8)

Karol Matyjek - Wojciech Chrząszcz 2:3 (-13, -6, 4, 9, -9)

Marek Łuczaj, Mateusz Niedzielski - Andrzej Makowski, Ryszard Grzelak 3:2 (4, 4, -3, -9, 6)

Karol Matyjek, Cezary Walichnowski - Piotr Kołaciński, Wojciech Chrząszcz 1:3 (-8, -6, 8, -9)

Mateusz Niedzielski - Piotr Kołaciński 3:1 (7, -10, 8, 6)

Karol Matyjek - Ryszard Grzelak 0:3 (-8, -9, -5)

Marek Łuczaj - Andrzej Makowski 3:2 (-6, 7, -10, 9, 7)

Cezary Walichowski - Wojciech Chrząszcz 3:0 (4, 12, 8)

Występujące w III lidze rezerwy Mlexera Elbląg w sobote (4 marca) pokonały AZS UWM II Oksztyn 14:4. Punkty dla Mlexera: Piotr Szałkowski - 4.5 pkt., ,Artem Korolchuk - 4.5 pkt., ,Remigiusz Kowalik - 3.5 pkt., Anna Malewicz - 1.5 pkt.