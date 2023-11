Jesień w tanecznym wydaniu. Zajęcia dla dorosłych w CT Promyk

Taniec to idealny trening ogólnorozwojowy, który łączy sport i dobrą zabawę. Jesienią pomaga także na samopoczucie, dodaje energii i motywacji do działania. Centrum Tańca Promyk w Elblągu zaprasza wszystkie osoby dorosłe do wspólnego rozwijania swoich sportowych i artystycznych pasji.

Rytmiczna muzyka, unoszące się w powietrzu endorfiny i profesjonalny instruktor, który zadba o prawidłowe wykonywanie ćwiczeń. Brzmi jak wieczór idealny? To właśnie jesień w tanecznym wydaniu w Centrum Tańca Promyk w Elblągu. Zachęcamy do dołączenia do naszych grup: - Lady latino - to mieszanka tańców latynoamerykańskich, takich jak: salsa, cha-cha, samba, rumba czy bachata. Zajęcia pozwalają paniom poczuć się kobieco, zmysłowo, a jednocześnie przyczyniają się do poprawy kondycji oraz wysmuklenia sylwetki.



wtorki i czwartki - 18:30-19:30

CSE „Światowid” w Elblągu - Stay Fit - trening funkcjonalny – to zajęcia dla osób, które lubią wycisk i pragną pozbyć się zbędnych kilogramów. Trening funkcjonalny zakłada współdziałanie ze sobą poszczególnych partii mięśniowych. Ćwiczenia zaplanowane są tak, by imitować naturalne, codzienne ruchy ciała.



poniedziałki i i środy – 18:30-19:30

CT Promyk w Elblągu - Zumba - to interesująca forma aktywności fizycznej, która składa się z kilku komponentów – treningu fitness, tańca latynoamerykańskiego, a nawet tańca brzucha. Podstawowym elementem zajęć jest dynamiczny układ taneczny w rytm muzyki, który dostarcza przyjemności, a także stanowi świetny trening cardio.



poniedziałki – 19:30-20:30, środy – 20:00-21:00

CT Promyk w Elblągu - Pilates - ćwiczenia pilates rozciągają i wzmacniają mięśnie. Bywają pomocne w dolegliwościach bólowych mięśni, kości i stawów, a do tego nadają się dla każdego.



wtorki - 18:00-19:00

CT Promyk w Elblągu - Taniec towarzyski - uczy kroków poszczególnych stylów tańca, podstaw prowadzenia i partnerowania, poprawia postawę ciała, koordynację ruchową oraz poczucie rytmu.



piątki - 19:30-21:00

CT Promyk w Elblągu Obowiązują zapisy. Więcej informacji: www.promyk.elblag.pl nr tel.: 55 611 01 40, 609 977 220, ul. Browarna 80, 82-300 Elbląg

