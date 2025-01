Judocy trenują w Elblągu

Sportowy rok w Elblągu zaczyna się macie judoków. Pod okiem dwukrotnego mistrza olimpijskiego Waldemara Legienia w naszym mieście będą trenować judocy. Rozpoczął się XII Judo Camp. Zobacz zdjęcia.

W największym skrócie judo campy to zgrupowania judoków, na których doskonalą swoje sportowe umiejętności. Od lat jeden z większych campów odbywa się na początku roku w Elblągu. W Hali Sportowo - Widowiskowej judocy kilkuset zawodników trenuje pod okiem dwukrotnego mistrza olimpijskiego (Seul 1988 r., Barcelona 1992 r.). - Kolejny raz jestem w Elblągu na zaproszenie Leszka Wilka, który naciska na mnie, żebym tu przyjeżdżał. Bardzo się cieszę, bo warunki są doskonałe - mówił Waldemar Legień na wczorajszej (3 stycznia) konferencji prasowej. - Wielu zawodników przyjeżdża „z doskoku“. Rano mamy 500 trenujących, na sesjach popołudniowych 600, 650, bo ktoś przyjedzie z Gdańska.

- W sesji porannej będziemy mieli dwa treningi: po jednym dla młodszych i starszych zawodników. Po południu podobnie. Wartością dodana są treningi dla trenerów oraz szkolenie dla trenerów i sędziów w związku ze zmianą przepisów judo - dodał Leszek Wilk, trener Olimpia Judo i organizator campu. - Gościem campu będzie Krzysztof Wiłkomirski, świeżo wybrany prezes Polskiego Związku Judo. Będzie też prezentacja wszystkich trenerów kadry narodowej począwszy od seniorów. Będzie się działo, przez najbliższe trzy dni Elbląg będzie stolicą polskiego judo.

W Elblągu judo trenuje 600 zawodników w czterech klubach (Truso, Tomita, Kosai Judo i Olimpia Judo). 2024 r. był udany dla elbląskich judoków. Na naszych łamach systematycznie informowaliśmy o największych sukcesach elbląskich sportowców. Oprócz trwającego judo campu nasze miasto jest też gospodarzem Mistrzostw Polski Wojska Polskiego oraz turnieju Tomita Cup. Czy w planach jest coś jeszcze?

- Będziemy rozmawiać z prezesem Polskiego Związku Judo o możliwości przyznania Elblągowi Mistrzostw Polski. Myślę, że jest to realne - mówił Leszek Wilk. - Jesteśmy w stanie zorganizować taki turniej na wysokim poziomie. Nie powiem jeszcze w jakiej grupie wiekowej, ale to kwestia rozmów na poziomie związku. Chcielibyśmy tez zorganizować duży turniej dla dzieci i młodzików, być może w połowie marca lub jesienią. To takie plany na teraz. W czerwcu na pewno będą Mistrzostwa Wojska Polskiego.