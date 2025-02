Juniorki Truso niepokonane

Piłkarki ręczne Energi MKS Truso okazały się najlepsze podczas 1/16 Mistrzostw Polski juniorek, na turnieju w Kwidzynie pokonały wszystkich rywalki. Zwycięzca ma prawo zorganizować kolejny turniej w swojej miejscowości, zatem elblążanki o awans do ćwierćfinału będą walczyć przed własnymi kibicami.

W dniach 7-9 lutego w Kwidzynie odbywał się turniej 1/16 Mistrzostw Polski juniorek w piłce ręcznej z udziałem Energi MKS Truso. Celem elblążanek był oczywiście awans do kolejnego etapu, jednak przed turniejem wydawało się, że nie będzie to łatwe, bo ich rywalkami były zawodniczki grające w rozgrywkach I-ligowych.

- 1/16 Mistrzostw Polski to dla nas kolejne wyzwanie w tym udanym jak do tej pory sezonie. Dziewczyny świetnie prezentowały się w II lidze, wygrały dwa turnieje towarzyskie, zdobyły Puchar Wojewódzki oraz mistrzostwo województwa juniorek. W Kwidzynie czeka nas niełatwe zadanie, Bukowsko-Dopiewski KPR, KPR ROKiS Radzymin i MTS Kwidzyn posiadają w swoich szeregach zawodniczki, które grały w tym sezonie nie tylko w rozgrywkach juniorskich ale i pierwszoligowych. Jedziemy do Kwidzyna rozegrać trzy dobre mecze i powalczyć o awans do dalszej fazy rozgrywek - mówiła przed turniejem trenerka Truso Marta Czapla.

Elblążanki już pierwszego dnia pokazały charakter w starciu z Bukowsko-Dopiewski KPR. Pierwsza połowa była bardzo wyrównana i zakończyła się wynikiem 15:15. Po zmianie stron trwała zacięta walka i jeszcze w 52. minucie trudno było wskazać, która drużyna zwycięży, bo nadal był remis. Końcówka meczu należała jednak do elblążanek, które wygrały ją stosunkiem 6:1, a całe spotkanie 30:25.

Drugiego dnia turnieju przeciwnikiem naszej drużyny był KPR ROKiS Radzymin. Zawodniczki Truso od początku narzuciły swój rytm gry, prezentowały się zdecydowanie lepiej i do przerwy wypracowały sobie sześć bramek przewagi. W drugiej części spotkania kontynuowały swoją dobrą grę i pokonały KPR 40:26.

Po zakończeniu drugiego sobotniego meczu, w którym kwidzynianki pokonały Bukowsko-Dopniewski KPR, było już wiadomo, że Truso awansowało do kolejnego etapu, a ostatni mecz zadecyduje, która z drużyn zajmie pierwsze miejsce.

Kwidzyniankom bardzo zależało, by przed własną publicznością wygrać turniej, jednak elblążanki pokrzyżowały im plany. Co prawda nasza drużyna na przerwę schodziła z zaledwie jednobramkowym prowadzeniem, jednak w 42. minucie odskoczyła na cztery gole i już do końca spotkania nie pozwoliła gospodyniom na oprowadzenie chociażby do remisu. Truso pokonało MTS 28:24 i z pierwszego miejsca awansowało do 1/8 Mistrzostw Polski.

- Turniej w Kwidzynie stał na naprawdę wysokim poziomie - mówiła Marta Czapla. - Trudno było w tej grupie wyłonić faworyta, a aspiracje awansu miały wszystkie zespoły. To jednak my rozegrałyśmy trzy bardzo dobre mecze. Dziewczyny pokazały naprawdę ogromny charakter, wolę walki i umiejętności, za co im serdecznie dziękuję. Piątkowy mecz wydawał się kluczowym, ważne otwarcie turnieju i zwycięstwo na Bukowsko-Dopiewskim KPR 30:25. Mimo różnicy 5 bramek wyrównana walka trwała aż do 54 min spotkania. Mecz z Radzyminem to świetna gra zespołowa w ataku pozycyjnym, która pozwoliła nam na kontrolę całego spotkania i ostateczne zwycięstwo 40:26. Po niełatwym zwycięstwie Kwidzyna nad KPR mogłyśmy się cieszyć z awansu do 1/8 MP. Niedzielny mecz to walka o pierwsze miejsce w turnieju i wywalczenie prawa organizacji 1/8 w Elblągu. Gospodarz to mistrz województwa pomorskiego, bardzo wymagający przeciwnik występujący na co dzień w I lidze. W ten weekend nie było dla nas rzeczy niemożliwych. Po trudnym i wyrównanym meczu, to my mogłyśmy cieszyć się ze zwycięstwa 28:24. Bardzo się cieszę że udało się wyjść do 1/8 z pierwszego miejsca. Dziewczyny zasłużyły na to, żeby zagrać przed własną publicznością. Podziękowania dla kibiców, którzy wspierali nas w Kwidzynie i wszystkich którzy trzymają kciuki za ten młody zespół - podsumowała trenerka Truso.

Turniej 1/8 mistrzostw Polski rozegrany zostanie w dniach 21-23 lutego. Elblążanki najprawdopodobniej zmierzą się w nim z drużynami z Zabrza, Gliwic i Lublina. Wkrótce oficjalny komunikat w tej sprawie wyda Związek Piłki Ręcznej w Polsce.

Skład Energi MKS Truso:

Alicja Wanatowska, Oliwia Fudal, Aleksandra Gibert, Otylia Szulc, Aleksandra Ziemińska, Nikola Jurek, Michalina Kolasa, Nadia Dziadowiec, Aleksandra Golon, Alicja Ratajczyk, Nikola Jankowska, Roksana Biernat, Hanna Zajączkowska, Katarzyna Kwiatkowska, Wiktoria Śliwińska, Zuzanna Górska, Amelia Didłuch, Lena Tomaszewska.