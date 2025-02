Juniorki Truso poza najlepszą ósemką

Nie udało się piłkarkom ręcznym Truso awansować do 1/4 mistrzostw Polski. Elblążanki przegrały swój ostatni mecz z pretendentem do Final Four Pogonią Zabrze 22:28. Zobacz zdjęcia. Mimo wszystko drużyna Marty Czapli jest w dziesiątce najlepszych juniorskich drużyn w Polsce.

Juniorki Energi MKS Truso rywalizację w 1/8 mistrzostw Polski rozpoczęły od przegranej z lubelską ekipą 26:33. Jak się później okazało spotkanie to było kluczowe w walce o awans do kolejnego etapu. Drugiego dnia turnieju nasza drużyna zmierzyła się z Sośnicą Gliwice, którą pokonała wyraźnie, bo różnicą aż piętnastu bramek (44:29). Lublinianki także pokonały gliwiczanki, zatem elblążanki by awansować do ćwierćfinału musiałyby nie tylko pokonać Pogoń, ale zrobić to różnicą aż siedmiu bramek. Zadanie to było bardzo trudne do zrealizowania, bowiem zabrzanki prezentują się bardzo dobrze, przypomnijmy że są to zawodniczki, które na co dzień rywalizują w I i II lidze.

Elblążanki dość nerwowo rozpoczęły potyczkę z Pogonią i oddawały niecelne rzuty. Dwie piłki odbiła Zuzanna Górska i w 5. minucie było 2:2. Gdy swoją drugą bramkę zdobyła Wiktoria Śliwińska, tablica wyników wskazywała po 3. Gospodynie od początku meczu starały się wyłączać z rozegrania dobrze dysponowaną Natalię Gardian. Bardzo szybko, bo już w 10. minucie i przy stanie 4:5, o przerwę poprosiła trenerka przyjezdnych Anna Niewiadomska. Po wznowieniu do siatki trafiła wspomniana rozgrywająca Pogoni. Gospodynie musiały gonić wynik, miały do odrobienia już cztery bramki. Udało im się zmniejszyć dystans do dwóch, a to głównie za sprawą celnych rzutów Nikoli Jurek. Grająca na co dzień w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Płocku reprezentantka Polski, raz za razem trafiała między słupki i w ciągu 9 minut zdobyła sześć goli. Zespoły udały się na przerwę przy wyniku 12:15.

Po zmianie stron między słupkami Pogoni uaktywniła się Kinga Bochaczyk, broniąc kilka rzutów elblążanek. Zabrzanki powoli budowały przewagę i w 42. minucie tablica wyników wskazywała 14:20. gospodyniom udało się częściowo zmniejszyć dystans, gdy na ławkę kar powędrowała jedna z rywalek, a golkiperka zeszła z boiska. Gospodynie dwukrotnie trafiły wtedy do pustej bramki. Przy stanie 17:20 o przerwę poprosiła trenerka Zabrza. Po wznowieniu gra była dość wyrównana, jednak przyjezdne utrzymywały cztero-pięciobramkowe prowadzenie. W 53. minucie było 20:24. Niestety elblążankom nie udało się już zmniejszyć dystansu. Rywalki grały twardo w obronie, wykorzystywały swoje szanse w ataku i ostatecznie wygrały różnicą sześciu goli (28:22).

Zabrzanki awansowały do 1/4 mistrzostw Polski z pierwszego miejsca. Drugie znalazły się lublinianki. Trzecie miejsce w turnieju zajęła nasza drużyna, a ostatnie Sośnica Gliwice.

Energa MKS Truso Elbląg - SPR Pogoń 1945 Zabrze 22:28 (12:15)

Truso: Górska 1, Dziadowiec, Didłuch - Jurek 10, Jankowska 3, Szulc 2, Kolasa 2, Kwiatkowska 2, Śliwińska 2, Fudal, Gibert, Ziemińska, Tomaszewska, Golon, Ratajczyk, Biernat.

Wyniki wszystkich meczów:

piątek (21.02.2025):

SPR Pogoń 1945 Zabrze - SPR Sośnica Gliwice 46:24 (22:8)

Energa MKS Truso Elbląg - MKS Lubtech Energo Lublin 26:33 (15:14)

sobota (22.02.2025):

MKS Lubtech Energo Lublin - SPR Pogoń 1945 Zabrze 18:25 (9:11)

Energa MKS Truso Elbląg - SPR Sośnica Gliwice 44:29 (21:14)

niedziela (23.02.2025):

SPR Sośnica Gliwice - MKS Lubtech Energo Lublin 29:35 (16:19)

Energa MKS Truso Elbląg - SPR Pogoń 1945 Zabrze 22:28 (12:15)

MVP turnieju w zespole elbląskim została Zuzanna Górska, w Pogoni natomiast Natalia Gardian.

W kolejny weekend o awans do 1/8 mistrzostw Polski w Kwidzynie zawalczą juniorki młodsze Energi MKS Truso. Rywalem elblążanek będzie MKS Brodnica, MKS Pogoń Siedlce oraz MTS Kwidzyn.