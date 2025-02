Przegrana Truso na starcie 1/8 mistrzostw Polski

Nie udało się piłkarkom ręcznym Energi MKS Truso odnieść zwycięstwa w premierowym meczu 1/8 mistrzostw Polski juniorek. Elblążanki przegrały z MKS LubTech Energo Lublin 26:33. Przed nimi jeszcze dwa pojedynki.

Szczypiornistki Truso są wśród szesnastu najlepszych juniorskich drużyn w Polsce i bardzo by chciały znaleźć się w czołowej ósemce. By tak się stało muszą zająć jedno z dwóch miejsc premiowanych awansem do 1/4 finału mistrzostw Polski. W turnieju, który odbywa się w Elblągu drużyna Marty Czapli na wymagających rywali: MKS Lubtech Energo Lublin, SPR Sośnica Gliwice oraz SPR Pogoń 1945 Zabrze. W piątek odbyły się pierwsze mecze. W premierowym starciu Pogoń pokonała Sośnicę 46:24. Po nich na parkiet wybiegły elblążanki i lublinianki.

Gospodynie dobrze rozpoczęły mecz, dwa pierwsze gole padły z rąk Nikoli Jurek, a gdy po bramce dołożyły Otylia Szulc i Nikola Jankowska, Truso prowadziło 4:1. Przez pięć kolejnych minut nasze zawodniczki były nieskuteczne w ataku, a rywalki doprowadziły do wyrównania po 4. W kolejnych akcjach elblążanki znów objęły prowadzenie, jednak lublinianki notując kolejną serię trzech goli z rzędu nie tylko doprowadziły do wyrównania, ale też wyszły na pierwsze w tym meczu prowadzenie (7:8). Pojedynek był bardzo wyrównany, walka była zacięta i co chwilę na tablicy wyników widniał remis. Po 30 minutach gry minimalnie lepsze były zawodniczki Truso, które udały się na przerwę przy stanie 15:14.

Początek drugiej części meczu był nieskuteczny w wykonaniu obu ekip i pierwsza bramka padła dopiero w 36. minucie z rąk lubelskiej piłkarki. Gospodynie do 38. minuty zanotowały dwie bramki, potem miały duże problemy w ataku. Lublin grał nieźle w obronie, a elblążanki notowały błędy. Podopieczne Marty Czapli w drugiej części meczu popełniły aż jedenaście błędów technicznych, oddały też dwanaście niecelnych rzutów. Jasnym punktem Truso była Zuzanna Górska, która miała bardzo wysoką bo aż 46% skuteczność między słupkami. Gdyby nie świetna postawa bramkarki, rywalki szybko zbudowałyby znaczną przewagę. W 47. minucie MKS Lublin prowadził 23:19. Elblążanki próbowały odrobić straty, jednak udało im się zmniejszyć dystans jedynie do trzech goli. W dalszej części meczu na jedno trafienie Energi, rywalki odpowiadały zazwyczaj dwiema bramkami. Po 60 minutach gry było 26:33.

Energa MKS Truso Elbląg - MKS LubTech Energo Lublin 26:33 (15:14)

Truso: Górska, Wanatowska, Dziadowiec - Jurek 6, Jankowska 6, Kwiatkowska 4, Gibert 3, Szulc 3, Ratajczyk 2, Śliwińska 2, Fudal, Ziemińska, Kolasa, Golon, Biernat, Zajączkowska.

Terminarz turnieju w Elblągu:

piątek (21.02.2025):

godz. 16:00 SPR Pogoń 1945 Zabrze - SPR Sośnica Gliwice 46:24 (22:8)

godz. 18:00 Energa MKS Truso Elbląg - MKS Lubtech Energo Lublin 26:33 (15:14)

sobota (22.02.2025):

godz. 16:00 MKS Lubtech Energo Lublin - SPR Pogoń 1945 Zabrze

godz. 18:00 Energa MKS Truso Elbląg - SPR Sośnica Gliwice

niedziela (23.02.2025):

godz. 10:00 SPR Sośnica Gliwice - MKS Lubtech Energo Lublin

godz. 12:00 Energa MKS Truso Elbląg - SPR Pogoń 1945 Zabrze

Do kolejnego etapu awansują dwa najlepsze zespoły. Wszystkie mecze rozegrane zostaną w hali przy ul. Kościuszki, wstęp dla kibiców jest wolny.