Krok Truso w stronę awansu

Piłkarki ręczne Energi MKS Truso drugiego dnia 1/8 mistrzostw Polski odniosły upragnione zwycięstwo. Elblążanki wysoko pokonały Sośnicę Gliwice (44:29) i kwestia awansu rozstrzygnie się ostatniego dnia turnieju.

Szczypiornistki Marty Czapli rozpoczęły rywalizację w 1/8 mistrzostw Polski juniorek od porażki z lubliniankami 26:33. Drugiego dnia turnieju ich rywalem była Sośnica Gliwice, która także przegrała swój pierwszy mecz. Gliwiczanki poniosły wysoką porażkę z SPR Pogoń 1945 Zabrze (24:46), zatem obu drużynom zależało na odniesieniu zwycięstwa.

Mecz lepiej rozpoczęły gliwiczanki, które w 6. minucie prowadziły 4:1. W końcu, po dobrze rozegranej akcji, piłkę w siatce umieściła Aleksandra Gibert, która była autorką także kolejnego gola dla Truso. Gospodynie chciały szybko doprowadzić do wyrównania, a to kończyło się złymi podaniami do kontrataków i tym samym stratami. W 9. minucie tablica wyników wskazywała 4:6. Sprawy w swoje ręce postanowiła wziąć Nikola Jurek, która trafiała raz za razem i wyprowadziła Truso na prowadzenie 7:6. Strata trzech goli z rzędu przez gliwiczanki zmusiła ich trenerkę do poproszenia o przerwę. Po wznowieniu obie drużyny szybko zdobywały kolejne bramki, a po kwadransie gry gospodynie miały trzy bramki przewagi. Elblążanki poradziły sobie nawet gdy musiały grać w podwójnym osłabieniu. Co prawda straciły w tym czasie dwie bramki, ale także udało im się zrewanżować trafieniem Aleksandry Gibert i Alicji Ratajczyk. Od 20. minuty parkiet należał do zawodniczek Marty Czapli, które grały bardzo pewnie w ataku i rzuciły siedem bramek, przy zaledwie jednej Sośnicy. Kilka rzutów obroniła Zuzanna Górska, w tym jeden z linii 7. metra. Energa MKS Truso udała się na przerwę przy wyniku 21:14.

Po zmianie stron gospodynie nadal grały dobrze w ataku, nawet gdy były w osłabieniu i już w 34. minucie odskoczyły na dziesięć bramek. Najwyższe prowadzenie nasza drużyna osiągnęła w 41. minucie, kiedy to było 29:17. Po przerwie na prośbę Sośnicy, gliwiczanki zanotowały mały zryw, zdobył wtedy trzy gole z rzędu. Po pięciu minutach bez bramki, do siatki trafiła Katarzyna Kwiatkowska. Ta sama zawodniczka zdobyła dwa kolejne gole i tablica wyników wskazywała 32:21. Trenerka Truso rotowała składem, na parkiecie pojawiały się kolejne zawodniczki. Mecz się nieco wyrównał, rywalki nie traciły już bramek seriami i znalazły sposób na obronę MKS. Ostatnie minuty meczu to znów świetna gra miejscowych, które przekroczyły barierę 40 trafień. Kolejne gole zdobyła Otylia Szulc oraz Nikola Jankowska i mecz zakończył się zwycięstwem Truso 44:29.

Energa MKS Truso Elbląg - SPR Sośnica Gliwice 44:29 (21:14)

Truso: Górska, Wanatowska, Dziadowiec, Didłuch - Jankowska 11, Szulc 7, Jurek 6, Kwiatkowska 7, Gibert 5, Ratajczyk 2, Śliwińska, Ziemińska 1, Kolasa 1, Golon 1, Biernat 1, Fudal, Zajączkowska.

Terminarz turnieju w Elblągu:

piątek (21.02.2025):

godz. 16:00 SPR Pogoń 1945 Zabrze - SPR Sośnica Gliwice 46:24 (22:8)

godz. 18:00 Energa MKS Truso Elbląg - MKS Lubtech Energo Lublin 26:33 (15:14)

sobota (22.02.2025):

godz. 16:00 MKS Lubtech Energo Lublin - SPR Pogoń 1945 Zabrze 18:25 (9:11)

godz. 18:00 Energa MKS Truso Elbląg - SPR Sośnica Gliwice 44:29 (21:14)

niedziela (23.02.2025):

godz. 10:00 SPR Sośnica Gliwice - MKS Lubtech Energo Lublin

godz. 12:00 Energa MKS Truso Elbląg - SPR Pogoń 1945 Zabrze

Do kolejnego etapu awansują dwa najlepsze zespoły. Wszystkie mecze rozegrane zostaną w hali przy ul. Kościuszki, wstęp dla kibiców jest wolny.