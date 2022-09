Już 1 października Garmin MTB Series Tolkmicko/Kadyny 2022. Zapisy trwają!

Cykl Garmin MTB Series to przede wszystkim doskonałe warunki do ścigania w wymagającym terenie i na różnorodnych trasach. Przed zawodnikami drugi etap wyścigów, który rozegra się 1 października 2022 w Kadynach w gm. Tolkmicko. Na zawodników czekają aż dwa dystanse (MINI oraz MAXI), mnóstwo sportowych emocji oraz zgodnie z mottem zawodów: “Minimum asfaltu, maksimum frajdy”. Zapisy trwają!

Trasa - Garmin MTB Series 2022 Tolkmicko/Kadyny 2022

Już w najbliższą sobotę (1 października) cykl po raz pierwszy zawita do Gminy Tolkmicko, a cały start rozegra się w Kadynach. Etap Garmin MTB Series Tolkmicko/Kadyny poprowadzony będzie przez malownicze lasy Wysoczyzny Elbląskiej, w tym przez Lasy Kadyńskie. Start znajdować się będzie w urokliwej, leżącej nad Zalewem Wiślanym miejscowości Kadyny. To tutaj na początku XX wieku swoją letnią rezydencję miał cesarz Wilhelm II. W byłej rezydencji znajduje się piękny obiekt hotelowy Kadyny Folwark Hotel&Spa z kompleksem stajni. Warto również dodać, że znajduje się tu jedno z najstarszych drzew w Polsce - Dąb Bażyńskiego. Trasa etapu prowadzić będzie wymagającymi ścieżkami znajdującymi się w Lasach Kadyńskim, m.in. przed Dolinę Grabianki, Białą Drogę oraz Czarną Drogę.

Dystanse

Podczas Garmin MTB Series 2022 na zawodników czeka rywalizacja na dwóch dystansach: MINI ok. 25 km oraz MAXI ok. 50 km. Możliwość wyboru sprawia, że w zawodach może wziąć udział każdy. Pierwszy dystans jest adresowany dla wszystkich miłośników „dwóch kółek”, drugi natomiast przeznaczony jest dla bardziej zaawansowanych zawodników. Na dystansie MINI zawodnicy nie tylko śrubują swoje rekordy i poprawiają technikę, ale również doskonale bawią. To właśnie na tym dystansie startuje największa grupa zawodników i obserwujemy wyrównaną rywalizację, zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. Najdłuższy dystans rozgrywany w ramach zawodów z cyklu Garmin MTB Series, który jest jednak emocjonujący od startu aż do mety ze względu na wyrównane pojedynki szczególnie w czołówce.



Garmin MTB Series to cykl imprez organizowanych dla miłośników błota, pyłu, głębokiego piasku, dużych kamieni i stromych zjazdów. Od chwili powstania cieszy się niesłabnącą popularnością amatorów dwóch kółek. Wyznajemy zasadę: im mniej asfaltu tym lepsza zabawa! Pierwszy etap zawodów rozegrał się w Elblągu, drugi odbędzie się już w najbliższą sobotę (1 października) Tolkmicko/Kadyny, a na finale spotkamy się 8 października w Gdańsku w Trójmiejskim Parku Krajobrazowy.

Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą wszystkie 3 imprezy z cyklu Garmin MTB Series (Gdańsk, Tolkmicko, Elbląg) na danym dystansie wezmą udział w końcowej klasyfikacji generalnej cyklu Garmin MTB Series 2022.

Zapisy na Garmin MTB Series 2022 odbywają się na oficjalnej stronie zawodów.

Zachęcamy również do śledzenia profilu zawodów na fb.